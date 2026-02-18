Getty Images
«¡Lionel Messi ganó eso por ti!» - El exjugador del Real Madrid Wesley Sneijder critica al «infantil» Nicolás Otamendi por burlarse de Vinicius Junior con un tatuaje de la Copa del Mundo
Otamendi se burla de Vinicius durante el enfrentamiento de la UCL
El partido de la Liga de Campeones se vio envuelto en la polémica, ya que una serie de incidentes dentro y fuera del campo provocaron la suspensión temporal del encuentro. El juego se detuvo durante unos 10 minutos después de que Vinicius se viera envuelto en un acalorado altercado con los aficionados del Benfica. La situación se intensificó cuando surgieron acusaciones de que el joven centrocampista del Benfica, Gianluca Prestianni, había dirigido comentarios racistas hacia la estrella brasileña, lo que provocó la indignación tanto de los jugadores como de los aficionados.
El enfrentamiento no terminó ahí, ya que varios compañeros de Vinicius en el Real Madrid corrieron a su lado, lo que aumentó aún más la tensión. Según se informa, Kylian Mbappé se enfrentó directamente a Prestianni, acusándolo de comportamiento racista. El incidente rápidamente atrajo la atención generalizada en las redes sociales, y los aficionados y expertos debatieron los acontecimientos mientras el drama se desarrollaba tanto en el campo como en las gradas.
Mientras los jugadores se enfrentaban en medio de la interrupción por el protocolo contra el racismo, Otamendi le enseñó a Vinicius sus tatuajes de la Copa del Mundo, la Finalissima y la Copa América, convirtiendo un momento tenso en un momento cómico para el exjugador del Madrid.
Sneijder tilda a Otamendi de infantil
Tras el partido, Sneijder se mostró desconcertado por la decisión del veterano de recurrir a tales tácticas cuando su equipo iba perdiendo. El holandés cuestionó el estado mental del capitán del Benfica, sugiriendo que su actuación no estaba a la altura de un jugador de su experiencia. La victoria por 1-0 del actual campeón de Europa no fue suficiente para Sneijder, que sintió la necesidad de defender al actual número siete del club.
«¿Está bien de la cabeza?», preguntó Sneijder. «Si yo fuera Vinicius, habría respondido: "Messi ganó ese Mundial por ti, tú no tuviste nada que ver"». El exjugador del Inter consideraba claramente que el intento de Otamendi de reivindicar su superioridad basándose en el éxito de Argentina era erróneo, dado el papel fundamental que Lionel Messi desempeñó en esas victorias en comparación con el defensa central.
El debate sobre el pedigrí de la Champions League
Sneijder continuó con su ataque verbal destacando la discrepancia en los honores de clubes europeos entre los dos jugadores. Mientras que Otamendi puede tener los trofeos internacionales, Vinicius se ha convertido en un icono moderno de la Liga de Campeones, marcando en múltiples finales y levantando el trofeo en varias ocasiones con el gigante español. Sneijder sugirió que el intento de Otamendi de presumir estaba fuera de lugar dado el contexto de la competición.
A continuación, remachó el clavo: «¿Por qué le hace esto a un jugador del Real Madrid? ¿Tiene idea de cuántos títulos de la Liga de Campeones ha ganado Vinicius? ¿Y le está enseñando los trofeos?».
Escenas desagradables empañan la noche europea
El partido se decidió con un gol de Vinicius en la segunda parte, asistido por Kylian Mbappé, pero el fútbol quedó a menudo eclipsado por la tensión entre los dos equipos. Más allá de la disputa individual con Otamendi, el partido se vio empañado por acusaciones de insultos racistas dirigidos a Vinicius, lo que provocó una interrupción temporal del juego y varias amonestaciones, ya que los ánimos se caldearon entre los equipos rivales.
Las repercusiones del incidente siguen acaparando los titulares en toda Europa, y los comentarios de Sneijder reflejan la opinión generalizada de que las acciones del veterano defensa fueron innecesarias. Mientras el Benfica luchaba por contener el ataque del Madrid, Sneijder concluyó que las «superinfantiles» payasadas eran una muestra de la frustración de un equipo que simplemente no pudo hacer frente a la calidad del internacional brasileño esa noche.
