Lionel Messi espera jugar el Mundial 2026 pero descarta enfrentarse a España y Lamine Yamal en la Finalissima

Ya esté Messi o no, el ocho veces ganador del Balón de Oro reconoce que será complicado para Argentina defender su título en la Copa del Mundo. Sobre este desafío, comentó:

“Creo que tenemos un gran grupo y vamos a intentarlo de nuevo. Pero los pequeños detalles pueden dejarte fuera. Cualquier selección puede complicar las cosas: golpeas el poste y estás fuera, o pierdes en penales. Aunque ganamos en penales, fuimos superiores contra Países Bajos y Francia, y aun así terminamos en penales. Tuvimos a la bestia, ‘Dibu’ Martínez, que nos ayudó a ganar, pero también puedes perder en esa situación.

“Ganar un Mundial es muy difícil. Se vive de manera diferente como espectador, jugador o aficionado. Viendo al grupo, estoy seguro de que lucharán. Ganar nos quitó un gran peso de encima, pero no garantiza nada, porque todos quieren vencer al campeón del mundo. Hay selecciones muy fuertes: España, Francia, Inglaterra, Brasil, que busca volver a ganar, y también Alemania.”

Argentina conocerá a sus rivales de la fase de grupos del Mundial 2026 en el sorteo del viernes. Messi será un observador interesado mientras se prepara para su último enfrentamiento de la MLS Cup contra Vancouver el sábado.