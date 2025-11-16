¿Último baile para Lionel Messi en el Barcelona? Jordi Cruyff reacciona a los rumores de un préstamo del Inter Miami
Nuevo contrato para Messi: Vinculado al Inter de Miami hasta 2028
Lionel Messi ha descartado volver al Camp Nou de forma permanente, tras haber realizado una visita secreta a ese lugar ya que las obras de remodelación están completas. El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones ha firmado un nuevo contrato en el sur de Florida hasta 2028.
Sin embargo, se han acordado préstamos a corto plazo por superestrellas de la MLS en el pasado - David Beckham tuvo dos periodos con el AC Milan mientras estaba en el LA Galaxy y Thierry Henry se reunió brevemente con el Arsenal cuando estaba ligado a los New York Red Bulls. Se ha sugerido que Messi podría seguir un camino similar.
- Getty
Transferencia de Messi: ¿Podría el argentino emular a Beckham y Henry?
Jordi Cruyff, quien representó al Barça como jugador antes de convertirse en el director deportivo del club, no está convencido de que Messi regrese a su entorno familiar. Dijo a los periodistas, según cubrió SPORT, cuando se le preguntó sobre ese sorprendente rumor de transferencia: "¿Un último baile? No sé cuáles son sus planes, así que no puedo responder a eso, pero es un jugador muy especial por todo lo que ha significado desde que era niño.
"Mi padre también se ha ido a veces en mejor forma y otras en peor forma, pero el cariño se vuelve mutuo con el tiempo. Lo que está claro es que quien decide su destino y su futuro, cuándo y cómo, es Leo, igual que hizo mi padre."
Presionado más sobre si Messi - quien ganó la Bota de Oro de la MLS en 2025 y tiene 42 goles a su nombre esta temporada - podría competir todavía en La Liga después de haber cortado lazos con el Barça en 2021 al irse al Paris Saint-Germain como agente libre, Cruyff agregó: "No lo sé, eso es algo que él tiene que decidir. Está en una liga diferente, tiene un Mundial a la vuelta de la esquina, y esa será su gran pasión ahora mismo. [También está] el tema de la Liga, y él es competitivo; eso debe ser decidido por dos partes, y yo, desde afuera, no tengo mucho que decir."
Partido de exhibición: Barcelona intenta organizar un partido para Messi
Se espera que Lionel Messi forme parte del equipo de Argentina en la Copa del Mundo del próximo verano, ya que buscan defender con éxito la corona global que se capturó en Qatar 2022. Regresar a Cataluña permitiría a Messi mantenerse en forma antes de ese torneo.
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha dicho de los rumores de regreso: "Por el máximo respeto a Messi, a los profesionales del club, al Barca, y a los socios del Barca, creo que ahora, para mí, especular de forma irrealista, ni creo que sea justo, bueno, creo que no es apropiado."
Comentó sobre organizar un partido amistoso o de exhibición para que Messi participe: "Las cosas no terminaron como nos hubiera gustado... si, de alguna manera, este homenaje puede compensar lo que no se hizo, creo que sería algo bueno. Sería correcto que él tuviera el mejor homenaje [partido] del mundo, y sería maravilloso tenerlo aquí, frente a 105,000 aficionados."
- Getty Images
Messi inmortalizado: El Barça planea una estatua para el récord histórico
Laporta también ha revelado que el Barcelona está planeando inmortalizar a Messi con una estatua fuera del Camp Nou. Dicha estructura estaría junto a las que reconocen los logros de Johan Cruyff y Laszlo Kubala.
Jordi dijo sobre una estatua que ayudaría a reconstruir los lazos entre el Barça y Messi tras su emotiva separación hace cuatro años: "Bueno, mi padre también tenía su propio carácter, era rebelde, era un rebelde; y ese tipo de carácter y personalidad... como mi padre, Leo Messi es una estrella. Tienen el lujo de elegir cuando quieren, esa es la suerte que tienen los inmortales, los verdaderamente especiales."
Messi disputó 778 partidos con el Barcelona, anotando 672 goles, convirtiéndose en su máximo goleador histórico. Ayudó al equipo a ganar 10 títulos de La Liga y cuatro triunfos en la Liga de Campeones y ahora es el jugador más condecorado de la historia con 46 títulos importantes a su nombre.