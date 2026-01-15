¡¿Lennart Karl al Barcelona?! El prodigio del Bayern de Múnich fue visto de manera extraña con protectores de canillas con la icónica imagen de Lionel Messi a pesar de haber afirmado que su "sueño" es el Real Madrid
Karl marca un golazo con las espinilleras de Messi.
Una extraña contradicción ha surgido en la floreciente carrera del prodigio alemán Karl. Menos de dos semanas después de que el delantero de 17 años se vio obligado a disculparse por coquetear públicamente con un futuro traspaso al Real Madrid, un nuevo video ha complicado su supuesta lealtad madridista. La grabación, capturada en el vestuario del Bayern Múnich, enfoca el equipamiento de Karl, revelando un par de espinilleras personalizadas que presentan una imagen prominente de Messi junto al inspirador lema "aprendiendo de los mejores".
Para un jugador apodado "el Messi alemán" por los medios, idolatrar al ganador de la Copa del Mundo argentina no es exactamente un crimen. Sin embargo, la imagen de lucir el rostro del mejor jugador de la historia del Barcelona mientras al mismo tiempo corteja a sus acérrimos rivales, el Madrid, ha dejado a los seguidores rascándose la cabeza. En el mundo tribal del fútbol español, adorar a Messi mientras se sueña con el Santiago Bernabéu es un pecado capital, añadiendo una capa de confusión a la narrativa que rodea a uno de los prospectos más calientes de Europa.
A pesar de la confusión, las espinilleras parecen funcionar de maravilla ya que la sensación adolescente anotó un gol impresionante cuando el Bayern venció al Koln 3-1 el miércoles, enviando el balón al ángulo superior para cerrar el marcador en el choque de la Bundesliga.
'Aprender de los mejores' - o lealtades confusas?
El video en cuestión, que se ha distribuido rápidamente en las redes sociales, deja poco espacio para la interpretación. El texto "aprendiendo de los mejores" sugiere que Karl estudia intensamente el juego de la estrella del Inter Miami para modelar su propio estilo: un regateador ágil zurdo con un centro de gravedad bajo.
Mientras que emular a Messi es un lugar común para los atacantes modernos, hacerlo tan públicamente mientras se busca un traslado a la capital española es un error de relaciones públicas que insinúa la ingenuidad de la juventud. Los fanáticos del Real Madrid, conocidos por su naturaleza exigente, probablemente no se entusiasmen con un potencial fichaje que literalmente lleva la cara de su némesis en las piernas.
La controversia del 'sueño del Real Madrid'
La revelación de la espinillera llega en un momento particularmente sensible. A principios de este mes, Karl se encontró en problemas con la jerarquía del Bayern Munich después de una sesión de preguntas y respuestas sincera en una visita a un club de fans. Cuando se le preguntó sobre sus futuras ambiciones, el adolescente soltó una bomba que, según se informa, frustró a sus empleadores actuales.
"El FC Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí," Karl le dijo a los seguidores reunidos. "Pero en algún momento, definitivamente quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club de ensueño, pero eso queda entre nosotros. Por supuesto, el Bayern es algo muy especial y es muy divertido."
Karl comenta que no hay gran problema para el Bayern
El director deportivo del Bayern Múnich, Christoph Freund, dijo que Karl se disculpó con sus compañeros de equipo días después de hacer los comentarios controvertidos, diciendo: “Él ‘habla con el corazón en la mano’, ‘no le importa un comino’, como decimos por aquí, incluso en el campo. Habla como un chico de 17 años. Se dio cuenta de inmediato de que fue desafortunado. Se disculpó al día siguiente y hablamos sobre ello.”
Mientras tanto, el entrenador Vincent Kompany descartó cualquier noción de amargura hacia el joven, calificando su admisión como un mero "error de comunicación". A pesar de su sueño de Madrid, el internacional alemán Sub-21 ha estado en buena forma para los campeones de la Bundesliga, y su último gol llevó su cuenta de la temporada a siete en la liga y la Liga de Campeones. Apuntará a mejorar ese récord cuando su equipo se enfrente al tercer clasificado RB Leipzig el sábado.
Karl y compañía están actualmente 11 puntos por delante de sus más cercanos perseguidores, el Borussia Dortmund, en la Bundesliga después de 17 partidos.