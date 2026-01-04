Getty
Leeds confirma la muerte de un aficionado tras una emergencia médica en Elland Road antes del duelo ante el Manchester United
Leeds confirma trágicas noticias en Elland Road
No se ha hecho público el nombre del aficionado, pero se confirmó que perdió la vida mientras hacía lo que más le apasionaba: apoyar a su equipo. El encuentro se disputó con normalidad y fue solo después del partido cuando se informó que un seguidor de los Whites había fallecido.
En un comunicado oficial, el club señaló: “El Leeds United está devastado al confirmar que un aficionado falleció lamentablemente tras sufrir una emergencia médica antes del partido de hoy. Los pensamientos de todos en el club están con su familia y amigos en este momento tan difícil.”
Emergencias médicas en varios partidos
Por el momento no se han dado a conocer más detalles. El incidente, sin embargo, se produjo apenas 24 horas después de que los vecinos de Yorkshire, el Sheffield United, confirmaran la muerte de un aficionado durante su victoria en el Championship ante el Leicester en Bramall Lane.
Además, poco después de que concluyera el encuentro entre el Leeds y el Manchester United, el partido de la Premier League entre el Fulham y el Liverpool sufrió un retraso en su inicio debido a otra emergencia médica en las gradas.
Leeds empata con el Manchester United en Elland Road
El partido entre Leeds y Manchester United terminó 1-1. Brenden Aaronson, figura de la selección de Estados Unidos, adelantó a los locales, pero el delantero brasileño Matheus Cunha igualó el marcador apenas tres minutos después, ya superada la hora de juego.
Tras el encuentro, el entrenador de los Whites, Daniel Farke, atendió a los medios y destacó el orgullo que siente por su equipo, que volvió a competir con carácter y entrega: “Antes que nada, tengo que decir que estoy orgulloso de los chicos porque, obviamente, fueron circunstancias complicadas para nosotros. Hace apenas dos días y medio tuvimos que esforzarnos al máximo para lograr una valiosa portería a cero en Liverpool.
Y hoy, sin varios jugadores clave, enfrentarnos a un equipo de la talla del Manchester United —un partido que todos consideran el más importante en la historia reciente del Leeds United— no era sencillo.
Por eso estoy muy orgulloso de la mentalidad del equipo, de cómo volvió a mostrar resistencia. Fue otra actuación muy competitiva y realmente buena. Quizá futbolísticamente no fue nuestro mejor día, pero aun así encontramos la manera de competir. De hecho, siendo honesto, queda una ligera decepción por no habernos llevado los tres puntos.”
Farke también se refirió a la racha de siete partidos invictos del Leeds, que incluye dos duelos ante Liverpool, una visita del Chelsea y este choque frente al United: “Quizá eso lo dice todo. Ser un equipo recién ascendido, llevar siete partidos sin perder en la Premier League y aun así sentir decepción por empatar contra el Manchester United, pese a las numerosas ausencias, habla bien de nosotros. No puedo evitar sentir que este partido se podía haber ganado.”
Próximos partidos del Leeds: Lo que sigue para los Whites
El Leeds se mantiene en la 16ª posición de la tabla de la Premier League, pero ha logrado abrir una ventaja de ocho puntos sobre la zona de descenso. Su próximo desafío será exigente: el miércoles visitarán al Newcastle, antes de viajar a Derby para disputar la tercera ronda de la FA Cup.
