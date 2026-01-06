Cuando Roman Abramovich dirigía Chelsea, eran una fuerza a tener en cuenta. No había un precio que no estuvieran dispuestos a pagar para obtener lo que querían. El club todavía tiene propietarios adinerados, pero incluso con las restricciones impuestas por el PSR de la Premier League y el FFP de la UEFA, sus ambiciones son un poco diferentes.
Todo lo que sale de Chelsea sugiere que están construyendo para el largo plazo, no para el aquí y ahora. Los resultados solo importan hasta cierto punto en lugar de dictar la política. Se trata del desarrollo y progreso de sus activos, lo cual es clave.
Es por eso que BlueCo ha decidido tomar al entrenador en jefe de su segundo club, el equipo Strasbourg de la Ligue 1, y colocarle a cargo de su hijo predilecto. Liam Rosenior, el inglés de 41 años que fue contratado en 2024 para reemplazar a Patrick Vieira, ahora tendrá la oportunidad de suceder a Enzo Maresca en Stamford Bridge.
La mayoría de los fanáticos del fútbol inglés que recuerdan a Rosenior lo conocerán como un defensor que pasó su carrera como jugador alternando entre la Premier League y el Championship, dedicándose a ser comentarista antes de comenzar a entrenar en la segunda categoría. Pero, ¿qué va a aportar a Chelsea como su nuevo entrenador en jefe?