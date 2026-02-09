Getty/GOAL
«¡Le ha quitado un año de carrera a ese chico!» Gary Lineker insta a Kobbie Mainoo a demandar al exentrenador del Manchester United Ruben Amorim por la falta de minutos, mientras el centrocampista brilla bajo las órdenes de Michael Carrick.
Mainoo generó rumores sobre su traspaso cuando fue excluido por Amorim.
Mainoo parecía destinado a abandonar Old Trafford en un momento dado, ya que la ventana de fichajes de invierno se abrió con el joven jugador relegado a un segundo plano bajo las órdenes de Amorim. No logró ser titular en la Premier League durante la primera mitad de la temporada 2025-26.
Se rumoreaba que había despertado el interés de Italia, con el Nápoles, campeón de la Serie A, a la cabeza de los interesados en ficharlo, pero Amorim fue destituido de sus funciones como entrenador el 5 de enero. Esa decisión supuso un nuevo comienzo para Mainoo, que ha aprovechado al máximo las oportunidades que se le han presentado, y ahora se está negociando un nuevo contrato.
Mainoo ha sido titular indiscutible para Carrick durante una racha de cuatro victorias consecutivas sobre el Manchester City, el Arsenal, el Fulham y el Tottenham. Ahora podría volver a entrar en los planes de la selección inglesa para el Mundial.
Lineker sugiere en tono de broma que Mainoo debería demandar a Amorim.
El expresentador de Match of the Day, Lineker, ha declarado en el podcast Rest is Football: «¿Sabes qué? Si yo fuera Kobbie Mainoo, y lo digo en broma, estaría pensando si demandarlo [a Amorim] o no.
Le ha quitado un año de carrera a ese chico. Es un futbolista maravilloso. Dios, lo hace parecer tan fácil. Quiere el balón, lo recibe con cualquiera a su alrededor y gira, siempre toma las decisiones correctas, es elegante. ¡Vamos! Ha sido absolutamente perjudicial para su carrera».
Lineker, que jugó 80 partidos con la selección inglesa y marcó 48 goles internacionales, añadió: «Si no entra en la selección para el Mundial... y creo que probablemente lo hará si se mantiene en forma y sigue jugando, porque es un futbolista realmente bueno.
Sé que su hermano se metió en un pequeño lío por decir en la camiseta «Free Kobbie», pero su hermano tiene toda la razón. ¿En qué estaba pensando (Amorim)?».
Carrick afirma que Mainoo aún tiene mucho que ofrecer.
Carrick ha ayudado a Mainoo a volver a la senda del éxito, y el excentrocampista de los Red Devils cree que la estrella local tiene aún más potencial por descubrir. Carrick ha declarado: «Sin duda, aún le queda mucho por ofrecer, pero es que está en una edad y en una etapa de su carrera en la que, en realidad, está empezando. Tiene mucha experiencia en partidos importantes y situaciones de presión, lo que le ayudará a desarrollar su aprendizaje del juego.
Jugar junto a Casemiro y aprender de él, cosas que probablemente ni siquiera se da cuenta de que está aprendiendo solo por estar a su lado, así como de los demás jugadores que le rodean, creo que es parte de su proceso de aprendizaje y desarrollo.
«Soy muy consciente de que ha llegado, ha jugado cuatro partidos y ha encontrado su ritmo. Los jugadores jóvenes tienen momentos en los que están en racha y luego pueden tener un pequeño bajón. No es que de repente sea bueno o malo, Kobbie es lo que es.
«Gestionar eso es muy importante, especialmente para los jugadores más jóvenes, y comprenderlo. Lo está haciendo fantástico en este momento, está teniendo un gran impacto en los partidos, y seguiremos trabajando con él y ayudándole, tratando de que siga mejorando a medida que avanzamos».
Cuando se le preguntó cómo ha superado Mainoo el periodo más difícil de su incipiente carrera, Carrick añadió: «No hay duda de la capacidad de Kobbie y de lo que puede aportar, pero aún es muy joven y debemos tener cuidado de no cargarle con demasiada responsabilidad y esperar demasiado de él. Todavía está aprendiendo a jugar.
«Como ha tenido un gran éxito y luego, obviamente, ha estado un tiempo sin jugar, es fácil pensar que es mucho mayor y tiene más experiencia de la que realmente tiene. Pero hay que reconocerle el mérito, ha vuelto y ha encontrado su ritmo en el fútbol, lo cual no es fácil después de un periodo de inactividad, y lo ha encontrado tanto física como mentalmente.
Sabemos que sabe manejar el balón y esperamos que, con el tiempo, siga mejorando. Tenemos que ser pacientes y no esperar demasiado de él todo el tiempo».
Partidos del Manchester United 2025-26: los Red Devils buscan su quinta victoria consecutiva
Mainoo espera ayudar a los Red Devils a conseguir su quinta victoria consecutiva —lo que permitiría al famoso aficionado The United Strand cortarse el pelo, algo que necesita urgentemente— cuando viajen al West Ham el martes. Un resultado positivo en el este de Londres mantendrá a los hombres de Carrick entre los cuatro primeros de la Premier League y en camino hacia la clasificación para la Liga de Campeones.
