Lazio-Milan: Stefano Pioli también estuvo presente en la tribuna

Noche de gran fútbol en el Estadio Olímpico con el gran partido entre el Lazio y el Milan, encuentro que cierra la jornada dominical de la 29.ª jornada de la Serie A.
En las gradas se vuelve a ver en masa a la afición biancoceleste, que ha vuelto a llenar el estadio de la capital a pesar del clima de fuerte protesta contra la propiedad. Una presencia significativa que añade aún más ambiente a un duelo de gran importancia en la lucha por el Scudetto, tras el empate de ayer del Inter contra el Atalanta.