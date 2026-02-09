«Las selecciones no ganan automáticamente»: Laura Woods apunta a Eni Aluko tras la última crítica de la exjugadora de las Lionesses a Ian Wright por sus comentarios sobre el fútbol femenino.

Aluko trabajó junto a Woods como parte del equipo de ITV que cubrió la exitosa defensa del título europeo de las Lionesses en 2025. No participó en la final, en la que Wright se unió a Karen Carney y Emma Hayes en pantalla.

El exdefensa del Manchester City Nedum Onuoha formaba parte del equipo de la BBC, y Aluko contó en el programa «90s Baby Show» sus últimas quejas: «El año pasado, en la final del Campeonato Europeo Femenino, estaba sentada en las gradas, no estaba en ITV para la final. Farah Williams estaba a mi lado. Farah Williams tiene 170 partidos internacionales con Inglaterra.

Las dos cadenas que tenían los derechos eran ITV y BBC. En la BBC estaban Ellen White, Steph Houghton y Nedum Onuoha. Sin ánimo de ofender a Nedum Onouha, no tengo nada en contra de él, no sé si jugó con Inglaterra o no. Estás en el panel principal de la final de la selección femenina de Inglaterra.

Pasemos a ITV, yo estoy en la grada con 105 partidos internacionales, así que tienes a dos mujeres con 290 partidos internacionales, algo ridículo, ¿no? En ITV están Ian Wright, Emma Hayes y Kaz Carney.

Así que, de seis puestos, dos han ido a parar a hombres, mientras que tenéis 290 (partidos internacionales) sentadas en las gradas. Nunca he hecho una final y probablemente me costará pensar en alguna mujer, alguna comentarista, que haya hecho una final importante masculina.

«Me refiero a como comentarista, así que algo no está bien. ¿Por qué personas como Faz (Fara) y yo no estamos allí? No tengo nada en contra de Ian ni de ellos, solo digo que, en términos generales, debemos ser conscientes de ello».

Aluko añadió: «Desde mi punto de vista, no hemos pasado por todo ese esfuerzo, sudor y lágrimas para que las mujeres ahora ocupen el segundo lugar en nuestro propio deporte. ¿Qué estamos haciendo? El fútbol femenino debe ser de mujeres y para mujeres. Los aliados masculinos deben apoyar eso sin duda, pero cuando se llega al punto en que tú eres el protagonista del espectáculo, solo estamos repitiendo las cosas patriarcales contra las que hemos estado luchando.

A quien le moleste, le molesta. Siempre he defendido el fútbol femenino. Yo jugaba al fútbol femenino cuando no era rentable hacerlo. Ahora estamos cosechando los frutos y creo que las mujeres deberían estar ganando en este momento».

Continuó hablando de cómo se la pasa por alto para puestos importantes en el fútbol masculino: «Las escasas oportunidades que hay en el fútbol femenino ahora las están aprovechando los hombres, pero nosotras no podemos entrar en el fútbol masculino y aprovechar las mismas oportunidades. Estamos atrapadas. Nunca podré retransmitir la final masculina. La única oportunidad que tengo de retransmitir una final es la final femenina, y ahora tampoco puedo hacerlo.

Lo que represento para las chicas jóvenes que quieren ser futbolistas, que quieren ser comentaristas, es mucho más de lo que representa Ian Wright. Insisto, no estoy criticando a Ian Wright, ni siquiera se trata de él, podría ser cualquier hombre. Es muy importante que estemos atentos a las oportunidades de primer nivel. El problema que tengo con Ian es que, en su posición, tiene que darse cuenta de lo que estoy diciendo».