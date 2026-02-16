AFP
Las negociaciones del contrato de Weston McKennie se encuentran en punto muerto, ya que la estrella de la selección estadounidense pide a la Juventus que le duplique el salario
El enfrentamiento salarial entre McKennie y la Juventus
El quid de la cuestión radica en la considerable diferencia de valoración entre el entorno del jugador y la directiva de la Juventus. McKennie gana actualmente un salario base estimado entre 2,5 y 3 millones de euros por temporada, complementado con bonificaciones fácilmente alcanzables. Sin embargo, tras una serie de actuaciones dominantes, su entorno pide duplicar las cifras, según informa Gazzetta dello Sport. Aunque los directivos de la Juve están dispuestos a ofrecer un aumento salarial para recompensar su rendimiento, hasta ahora se han negado a satisfacer todas las demandas de sus agentes, lo que ha provocado un tenso estancamiento que se ha prolongado durante casi 18 meses.
A pesar de las fricciones económicas, sigue habiendo un sentimiento de optimismo en el centro de entrenamiento de Continassa. El estadounidense nunca ha ocultado su afecto por el club, y la presencia de Luciano Spalletti ha supuesto un cambio radical. El padre de McKennie, John McKennie, ha elogiado recientemente la actual configuración del equipo y ha revelado que su hijo nunca ha sido tan feliz en su carrera futbolística, atribuyendo al entrenador el cambio de ánimo de su hijo. Este vínculo emocional con la ciudad y el entrenador es la baza más importante del club en una negociación que se ha convertido en la nueva prioridad tras la renovación de Kenan Yildiz.
La navaja suiza versátil de Spalletti
En el campo, la importancia de McKennie nunca ha sido tan evidente. Desde que Spalletti tomó las riendas, el estadounidense ha desempeñado diversas funciones, demostrando una flexibilidad táctica que pocos en la plantilla pueden igualar. Ya sea jugando como motor de área a área o prosperando como creador de juego avanzado, sus números hablan por sí solos. En la reciente derrota en el Derby d'Italia contra el Inter, fue una luz brillante incluso en la adversidad, ya que el tejano proporcionó las dos asistencias para los goles de Andrea Cambiaso y Manuel Locatelli. Ahora suma cuatro asistencias y otros tantos goles en la Serie A, y ha marcado tres en la Liga de Campeones.
Los tiburones de las transferencias comienzan a rondar
El reloj que marca el final del contrato de McKennie, que expira en junio de este año, ha alertado naturalmente a los clubes rivales de Europa y Norteamérica. Como icono del fútbol estadounidense, mantiene un enorme mercado en su país, pero el interés más cercano a casa está resultando más amenazador para los planes de la Juve. Han surgido informes de que el AC Milan está siguiendo de cerca la situación, con la esperanza de reunir a McKennie con su compatriota Christian Pulisic en San Siro.
En medio de los rumores sobre un posible traspaso a la MLS o a un rival nacional, Cory Gibbs, el agente del jugador, se ha visto obligado a defender la posición del centrocampista frente a lo que ha calificado de «mentiras y propaganda». Gibbs recurrió a las redes sociales para desmentir los informes sobre una ruptura en la comunicación por las comisiones del agente, y se mostró firme: «Normalmente no respondo a las publicaciones en las redes sociales, pero cuando se difunde información falsa, especialmente desde cuentas verificadas, tengo que intervenir. Soy el agente de Weston y puedo confirmar que todo lo que se dice a continuación es FALSO. Infórmese bien antes de difundir mentiras y propaganda».
El camino a seguir
Para la Juventus, la misión es clara: llegar a un acuerdo antes de que se abra el mercado de fichajes de verano y la amenaza de una salida como agente libre se convierta en realidad.
McKennie ha demostrado ser el superviviente definitivo en Turín, sobreviviendo a varias ventanas de fichajes en las que parecía destinado a la puerta de salida. Ahora que por fin es considerado «intocable» por el cuerpo técnico, la única pregunta que queda es si los contables del club podrán satisfacer las ambiciones de los representantes del jugador para mantener a la estrella de la selección estadounidense en blanco y negro durante los próximos años.
