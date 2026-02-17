Getty Images/GOAL
Traducido por
Las Leonas se ven reforzadas por el regreso de Leah Williamson, Lauren James y Hannah Hampton, pero las lesiones dejan fuera a dos jugadoras clave de los primeros partidos clasificatorios de Inglaterra para la Copa del Mundo de 2027
Las Leonas se ven reforzadas por el regreso de jugadoras clave: Hampton, Williamson, James y otras vuelven al equipo.
Se esperaba que Wiegman anunciara una selección inglesa muy diferente el martes por la mañana, simplemente por la cantidad de nombres clave que se perdieron la última concentración de las Lionesses de 2025 y también por algunas de las lesiones que han sufrido jugadoras importantes desde entonces. Esto significa que Hampton, Williamson, Greenwood y James regresan, al igual que Jess Carter, a quien se le concedió un descanso de sus obligaciones internacionales a finales del año pasado tras un 2025 extremadamente exigente para su club y su país. Carter juega en Estados Unidos para el Gotham, donde la temporada de la NWSL vuelve de marzo a noviembre.
Ni Williamson ni James han vuelto a vestir la camiseta de Inglaterra desde la Eurocopa, y Wiegman estará encantada de recuperar su calidad en la plantilla ahora que vuelven a empezar las competiciones, por no hablar del liderazgo de Williamson como capitana de este equipo.
- Getty
No todo son buenas noticias: las Leonas siguen sin contar con grandes nombres al comenzar la fase de clasificación para la Copa del Mundo.
Pero no todo son buenas noticias para Inglaterra. Toone no estará disponible debido a un problema en la cadera que probablemente la mantendrá fuera hasta finales de marzo, mientras que Mead sufrió recientemente una fractura capilar en la espinilla. Sus ausencias merman el poderío ofensivo del equipo de cara a dos partidos que probablemente exigirán mucho de la línea de ataque. Las Lionesses se enfrentarán a Ucrania e Islandia en la primera semana de marzo, y es probable que ambos rivales se replieguen y dejen la iniciativa a las campeonas de Europa para romper su defensa.
En la zaga, por su parte, la lateral izquierda Niamh Charles está actualmente de baja, por lo que no podrá participar, lo que supone una preocupación añadida si se suma a la reciente lesión de Taylor Hinds. La defensa del Arsenal forma parte de la convocatoria de Inglaterra, pero no ha jugado desde finales de enero. Tiene una oportunidad más de saltar al campo con su club antes del parón internacional, contra el Bristol City en la FA Cup este fin de semana. No es de extrañar, pues, que Wiegman haya buscado opciones para el lateral más allá de sus fronteras y haya decidido convocar por primera vez a Poppy Pattinson con las Lionesses. La defensa del London City Lionesses ha representado a Inglaterra en las categorías inferiores hasta la sub-23 y ahora podría tener una oportunidad en la selección absoluta. Ha sido elegida por delante de Anouk Denton, que participó en las dos concentraciones de Inglaterra tras la Eurocopa 2025.
Missy Bo Kearns está lesionada y su ausencia merma las opciones en el centro del campo, pero su compañera en el Aston Villa, Lucia Kendall, regresó a la acción el fin de semana, por lo que puede ser incluida en la convocatoria.
Plantilla completa de la selección femenina de Inglaterra para 2026
Porteras: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Defensas: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Poppy Pattinson (London City Lionesses), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Centrocampistas: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Grace Clinton (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern de Múnich), Keira Walsh (Chelsea)
Delanteras: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
- Getty Images Sport
Más cambios: Wiegman también opta por un cambio notable en la portería de las Lionesses.
También hay un cambio notable en la portería. Además del regreso de Hampton, Ellie Roebuck vuelve a la selección tras haber sido convocada como sustituta de Khiara Keating, lesionada, para la última concentración de Inglaterra de 2025. Roebuck cuenta con 11 internacionalidades con su país, lo que la convierte en la portera con más experiencia, aparte de Hampton, a la que Wiegman puede recurrir en términos de apariciones, pero en los últimos años ha tenido dificultades para jugar, sobre todo porque sufrió un tipo de derrame cerebral durante la temporada 2023-24 que requirió una cuidadosa recuperación.
Sin embargo, Roebuck ha disputado recientemente varios partidos con el Aston Villa, al que fichó en verano, y ahora forma parte de la selección inglesa desde el principio, desplazando a Keating, que solo ha jugado una vez con el Manchester City desde que debutó con la selección absoluta de Inglaterra contra Brasil en octubre. Se espera que la jugadora de 21 años tenga más minutos de juego en las próximas semanas, ya que Ayaka Yamashita, la número uno del City, se marchará pronto a la Copa Asiática con Japón. Por ahora, sin embargo, Keating no formará parte del equipo de Wiegman.
Inglaterra se enfrentará a Ucrania en Turquía el 3 de marzo, antes de recibir a Islandia en el City Ground del Nottingham Forest el 7 de marzo. Las Lionesses están en un grupo de clasificación para el Mundial con España y solo el líder de la tabla se asegurará una plaza automática para el torneo de Brasil. Por lo tanto, es fundamental que las campeonas de Europa empiecen con buen pie y eviten cualquier tropiezo.
Anuncios