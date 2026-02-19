Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
EPL title collapses GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Las derrotas más dramáticas en la lucha por el título en la historia de la Premier League: desde el resbalón de Steven Gerrard hasta los juegos mentales de Sir Alex Ferguson y el fracaso del Arsenal

Después de ver cómo el Arsenal, líder de la Premier League, empataba 2-2 con el colista, el Wolverhampton, el miércoles, el exjugador del Arsenal Alan Smith admitió: «La palabra "cobardía" se va a utilizar bastante en los próximos días». Y con razón. Tras desperdiciar una ventaja de dos goles en Molineux contra uno de los equipos más débiles que ha visto la primera división inglesa, la pregunta obvia ahora es si los hombres de Mikel Arteta también van a tirar por la borda el título.

El equipo del español se alejó seis puntos del Aston Villa al vencer al Bournemouth el 3 de enero. Sin embargo, solo ha ganado dos de sus siete partidos de liga desde entonces y ha perdido cuatro puntos solo en la última semana.

«Hay que aceptar el golpe porque nos lo merecemos», declaró Arteta a Sky Sports tras el último revés ante el Wolverhampton. «Tenemos que ser críticos con nosotros mismos porque no es suficiente. En la liga, la realidad es que no hemos sido constantes en los últimos meses».

Por supuesto, si el Arsenal gana todos los partidos que le quedan, seguirá proclamándose campeón. Sin embargo, lo mismo ocurre ahora con el Manchester City, que se colocará a dos puntos del primer puesto si derrota al Newcastle en el Etihad el sábado, y los hombres de Pep Guardiola tienen muchos antecedentes a la hora de superar a los Gunners en la recta final.

De hecho, el Arsenal de Arteta ya figura en nuestra lista de las derrotas más dramáticas en la historia de la Premier League...

  • Newcastle 1995-96: «¡ME ENCANTA!»

    Incluso ahora, la infame diatriba de Kevin Keegan contra Alex Ferguson tras el partido resulta un poco difícil de ver. Se nota mucha pasión, pero también mucho dolor. Es una muestra visceral de rebeldía, pero de un hombre que claramente empieza a darse cuenta de que está librando una batalla perdida.

    Durante la mayor parte de la temporada 1995-96, el Newcastle de Keegan parecía destinado a ganar su primer título de liga desde 1927, con un equipo que rápidamente se hizo conocido como «The Entertainers» (los animadores) y que arrasaba con todo a su paso con un fútbol emocionante. En un momento dado, tenían una ventaja de 12 puntos.

    Sin embargo, el United comenzó a recortar distancias poco a poco y, cuando el Newcastle perdió por 4-3 ante el Liverpool en el mejor partido de la historia de la Premier League, Keegan quedó desconsolado, y la imagen de él desplomado sobre los carteles publicitarios de Anfield se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de la temporada.

    Sin embargo, solo unas semanas después, protagonizó un momento aún más memorable. Tras una victoria por 1-0 en Leeds, Keegan arremetió contra Ferguson, que había cuestionado públicamente si los rivales lucharían tan duro contra el Newcastle como lo habían hecho contra su equipo, el United.

    «Me he mantenido muy callado, pero te diré una cosa: bajó en mi estima cuando dijo eso», declaró Keegan enfadado en Sky Sports. «No hemos recurrido a eso, pero te diré algo, puedes decírselo ahora si está viendo esto, seguimos luchando por el título, y él tiene que ir a Middlesbrough y conseguir algo, y... y... Te diré algo, sinceramente, me encantaría que les ganáramos, ¡ME ENCANTARÍA!».

    Por desgracia para Keegan, el United fue a Middlesbrough y consiguió algo: tres puntos, de hecho. Y al final ganaron el título con bastante comodidad, ya que el Newcastle empató sus dos últimos partidos.

    Tanto Keegan como su equipo quedaron destrozados por la magistral clase de Ferguson en el arte de los juegos mentales.

    • Anuncios

  • Manchester United 1997-98: La furia de Fergie

    Puede que la gente no recuerde el nombre, pero todos recuerdan la cara. Cuando el Arsenal venció al líder de la Premier League, el Manchester United, en Old Trafford el 14 de marzo de 1998, la retransmisión pasó del campo a la grada, donde un hincha del Arsenal de pelo rizado llamado Barry Ferst parecía a punto de explotar de alegría.

    Su emoción era comprensible. Gracias al gol de Marc Overmars en los últimos minutos, el Arsenal se colocó a solo seis puntos del United, con tres partidos menos.

    Alex Ferguson, claramente nervioso, intentó restar importancia a la derrota de su equipo cuestionando tanto la calidad como la compostura del Arsenal.

    «Si ganan los partidos que les quedan, nos adelantarán, pero descubrirán que empiezan a perder puntos hacia el final de la temporada, de eso no hay duda», declaró el escocés.

    «Hoy han jugado bien, pero no creo que sean un equipo de fútbol tan bueno como nosotros».

    Sin embargo, Ferguson se equivocó. Su equipo corrió bien en la recta final, pero sus rivales por el título nunca perdieron el ritmo hasta ganar la carrera.

    De hecho, esa victoria en Old Trafford fue la segunda de una racha de diez victorias consecutivas que llevó al Arsenal a ganar el título a falta de dos jornadas para el final.

    Arsène Wenger culminó entonces una notable primera temporada al frente del equipo con una victoria por 2-0 sobre el Newcastle en la final de la FA Cup, completando así el segundo doblete nacional de la historia del club.

    Ferguson, por su parte, estaba furioso. El United había liderado la clasificación con 11 puntos de ventaja tras vencer al Chelsea en febrero —una casa de apuestas de Mánchester incluso pagó el título tras esa victoria— y desperdició la oportunidad de ampliar la ventaja a 14 puntos tras sufrir una sorprendente derrota ante el Sheffield Wednesday, seguida de un empate 1-1 ante el West Ham.

    El vigente campeón de Inglaterra terminó finalmente la temporada sin ningún título importante, algo impensable antes de la derrota ante el Arsenal, pero ese gol de Overmars lo cambió todo. Y Ferst y sus compañeros aficionados también lo sabían.

  • Arsenal 2002-03: «Difícil de aceptar»

    Arsene Wenger se enfureció por la descripción de la campaña del Arsenal en la Premier League 2002-03 como un «fracaso».

    «Por supuesto que queremos ganar el título, pero creo que lo más difícil para el club es ser constante, y nosotros hemos sido muy constantes», argumentó.

    «Perdimos la liga ante un equipo que gasta un 50 % más de dinero cada año; el año pasado compraron un jugador por 30 millones de libras cuando perdieron el campeonato.

    El año que viene harán lo mismo y nosotros hemos hecho milagros solo para luchar contra ellos».

    En cuanto al poderío financiero del Manchester United, Wenger tenía razón en cuanto a la disparidad entre ambos equipos. Sin embargo, no se puede negar que el Arsenal, repleto de estrellas, se derrumbó en la recta final del campeonato.

    Tras vencer al Charlton el 2 de marzo de 2003, tenía ocho puntos de ventaja, aunque había jugado un partido más que el United.

    Sin embargo, lo que siguió fue una racha de resultados desastrosos, en la que el Arsenal solo ganó dos de sus siguientes siete partidos, y una sorprendente derrota por 3-2 en casa ante el Leeds el 4 de mayo acabó definitivamente con sus esperanzas de revalidar el título.

    Durante esa costosa racha, los Gunners habían empatado en Highbury con el United, con Ryan Giggs consiguiendo el empate 2-2 para los visitantes.

    Sin embargo, fue otro empate 2-2 el que realmente pareció despojar al Arsenal de la confianza que le quedaba, ya que el equipo de Wenger encajó dos goles en los últimos 15 minutos del partido contra el Bolton en el Reebok Stadium.

    Como reconoció el propio francés ese día: «Por primera vez, el destino está fuera de nuestras manos, lo cual es difícil de aceptar».

    Por desgracia para el Arsenal, fue un golpe del que nunca se recuperó, y la fatal derrota ante el Leeds se produjo solo ocho días después.

  • Arsenal 2007-08: Gallas se derrumba en Birmingham

    La pérdida colectiva de concentración del Arsenal en aquella infame tarde de febrero de 2008 en St Andrew's era comprensible. A los tres minutos de partido contra el Birmingham, habían visto cómo su compañero Eduardo sufría una horrible fractura en la pierna tras una terrible entrada de Martin Taylor.

    Sin embargo, el colapso tardío de William Gallas fue totalmente inexplicable y, posiblemente, imperdonable.

    Es cierto que el capitán del Arsenal había visto cómo su equipo desperdiciaba una ventaja de 2-1 contra 10 hombres, con el empate del Birmingham llegando desde el punto de penalti en el quinto minuto del tiempo añadido.

    Y tal vez se pueda entender por qué se sintió obligado a descargar su frustración contra los carteles publicitarios.

    Sin embargo, no hay excusa alguna para lo que ocurrió al final del partido.

    En un momento en el que el capitán del Arsenal debería haber intentado animar a sus decepcionados compañeros, se sentó en el césped y montó una rabieta monumental.

    No fue hasta que apareció Arsène Wenger cuando Gallas decidió, tardíamente, abandonar el campo.

    Con un líder así, no es de extrañar que el Arsenal se viniera abajo.

    Habían llegado a Birmingham con cinco puntos de ventaja en lo alto de la tabla gracias a una racha de 10 partidos sin perder, con ocho victorias.

    Sin embargo, solo consiguieron ganar uno de los siete partidos siguientes y acabaron terceros, a cuatro puntos del campeón, el Manchester United.

    La terrible lesión de Eduardo, obviamente, no ayudó a su causa, pero la patética muestra de malestar de Gallas resultó aún más perjudicial.

  • Manchester United 2011-12: Fergie molesto por los ruidosos vecinos

    Alex Ferguson pensaba que lo había visto todo en más de tres décadas como entrenador de fútbol, pero incluso él quedó atónito cuando su Manchester United desperdició una ventaja de 4-2 en un épico empate con el Everton en un momento crucial de la carrera por el título de la temporada 2011-12.

    «Fue un desperdicio, un regalo absoluto», se enfureció Ferguson. «Solo teníamos que aguantar el resultado, y es una parodia porque parte de nuestro fútbol fue fantástico. Los goles que marcamos fueron magníficos.

    Regalar cuatro goles en Old Trafford en un partido en casa tan importante... No me lo puedo creer».

    Por desgracia para Ferguson, las cosas estaban a punto de ponerse aún más increíbles y devastadoras para el United.

    En primer lugar, tuvieron una actuación inusualmente cautelosa y casi apática en la derrota por 1-0 ante su rival por el título, el Manchester City, lo que permitió a sus «ruidosos vecinos» colocarse en cabeza de la tabla por diferencia de goles a solo dos jornadas del final.

    El United mantuvo la presión hasta los últimos segundos de la temporada, al vencer tanto al Swansea como al Sunderland.

    Sin embargo, el City ganó la carrera por el título más reñida de la historia de la Premier League gracias a ESE gol de Sergio Agüero en la última jornada.

    Ferguson se mostró magnánimo en la derrota y declaró a Sky Sports: «En nombre del Manchester United, me gustaría felicitar a nuestros vecinos. Ganar la Premier League es un logro fantástico».

    Sin embargo, en su interior estaba disgustado, ya que su equipo tenía ocho puntos de ventaja sobre el City antes de la lamentable derrota por 1-0 en Wigan a mediados de abril.

    Realmente había sido un «regalo».

  • Liverpool 2013-14: «¡Ahora no se nos puede escapar, joder!».

    El capitán del Liverpool, Steven Gerrard, reunió a sus compañeros de equipo a su alrededor y les dijo: «¡Ahora no podemos dejar escapar esta oportunidad!». Los Reds acababan de vencer por 3-2 al Manchester City, su rival por el título, y se colocaban dos puntos por delante del Chelsea en lo más alto de la Premier League. El City, tercero, aún tenía dos partidos menos, pero la derrota en Anfield le dejaba a siete puntos del líder.

    El primer título de la máxima categoría desde 1990 estaba ahora al alcance de la mano para los resurgidos Reds de Brendan Rodgers, que se habían colocado sorprendentemente en la lucha por el título con 10 victorias consecutivas. Ampliaron esa notable racha a 11 al derrotar al Norwich el fin de semana siguiente. Pero entonces, el Liverpool capituló.

    La victoria en casa ante un Chelsea en horas bajas el 27 de abril habría sellado el título, y José Mourinho incluso había rotado a su plantilla pensando en la semifinal de la Liga de Campeones.

    Sin embargo, a pesar de dominar el partido, tropezaron. Literalmente. En el tiempo de descuento, al final de una primera parte sin goles, Gerrard, precisamente él, perdió el equilibrio y el balón en su propio campo, lo que permitió a Demba Ba correr sin oposición y marcar.

    El Liverpool, y Gerrard en particular, asedió la portería del Chelsea en la segunda parte, pero, como lamentó Rodgers después, Mourinho había «aparcado dos autobuses» delante de la portería del Kop. Los locales, cada vez más desesperados, no encontraron la manera de romper el empate y su destino quedó sellado cuando Willian marcó el segundo gol en los últimos segundos.

    Los de Merseyside seguían en la lucha por el título, pero entonces llegó el «Crystanbul» (una cruel referencia a la remontada del Liverpool en la final de la Liga de Campeones contra el AC Milan en 2005).

    En su penúltimo partido de la temporada, el Liverpool desperdició de forma inexcusable una ventaja de 3-0 en el Crystal Palace. Mientras se lanzaban al ataque una y otra vez en un intento desesperado por recortar la diferencia de goles del City, dejaron la defensa muy expuesta en los últimos compases del partido en Selhurst Park y acabaron empatando, lo que puso fin a sus opciones de ganar el título.

    Ellos también lo sabían. Cuando sonó el pitido final, Gerrard se quedó consolando a un desconsolado Luis Suárez, cuando parecía que el capitán era el que necesitaba apoyo.

    De hecho, lo que siguió fueron «los peores tres meses» de la vida de Gerrard, quien posteriormente admitió que le quedaron recuerdos dolorosos que nunca podrá borrar de su mente.

    «Sería fácil levantar la alfombra, meterlos debajo y no volver a pensar en ellos nunca más», declaró en The High Performance Podcast en 2020. «Pero no creo que eso vaya a ser así nunca...».

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Arsenal 2022-23: «Nos castigaron»

    Cuando el Arsenal goleó al Leeds por 4-1 el 1 de abril de 2023, realmente parecía que los Gunners iban a ganar la liga por primera vez desde la temporada «invencible» de 2003-04. Desde que sufrieron una desmoralizante derrota por 3-1 en casa ante su rival por el título, el Manchester City, a mediados de febrero, habían ganado siete partidos seguidos y tenían ocho puntos de ventaja en lo alto de la tabla.

    Sin embargo, el Arsenal perdió la cabeza tras ponerse 2-0 arriba en Anfield el 9 de abril, en lo que fue el primero de tres empates consecutivos, contra el Liverpool, el West Ham e incluso el Southampton, colista de la liga, antes de caer por 4-1 ante el City en el Etihad el 26 de abril.

    «Nos ganó un equipo mejor», admitió Arteta en BT Sport tras la goleada del Arsenal en Manchester. «Estuvieron excepcionales y, cuando eso ocurre, es muy difícil alcanzar ese nivel, y nosotros no estuvimos ni cerca. Nos castigaron y podríamos haber recibido un castigo aún mayor.

    Pero no vamos a rendirnos. Quedan cinco partidos por disputar en esta liga y puede pasar cualquier cosa».

    Sin embargo, no había vuelta atrás para el Arsenal, ya que el equipo que había liderado la tabla tras 30 de sus 38 partidos a lo largo de la campaña terminó cinco puntos por detrás del City, y la pérdida por lesión del defensa William Saliba resultó ser un factor clave en su devastador bajón de forma.

0