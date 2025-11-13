Las críticas a Lamine Yamal y Vinicius Jr van 'demasiado lejos', dice Dean Huijsen en defensa de las estrellas de Barcelona y Real Madrid
La crítica hacia Yamal y Vinicius aumenta tras un Clásico dramático
La derrota de Barcelona por 2-1 ante Madrid en octubre vio a Yamal envuelto en enfrentamientos con Dani Carvajal y rodeado de controversia tras el pitido final. El joven de 18 años enfrentó críticas por su comportamiento, mientras que su vida personal también ha recibido mucha atención, habiendo enfrentado escrutinio por una controversia relacionada con una fiesta de cumpleaños y mucha especulación en torno a su recientemente terminada relación con Nicki Nicole.
Mientras tanto, mucho se ha dicho sobre la visible ira de Vinicius Jr después de ser sustituido por Xabi Alonso en El Clásico, un momento que alimentó nuevas dudas sobre su futuro a largo plazo en el club en medio de las tensiones reportadas con el nuevo jefe del Madrid. Huijsen, sin embargo, siente que el revuelo mediático que rodea a ambos jugadores cruza la línea mientras salta en defensa de ambas estrellas.
Huijsen defiende a las estrellas del Real Madrid y Barcelona
En una entrevista con Radio MARCA, Huijsen dijo: “Lamine es un chico normal, tiene 18 años. A veces las cosas se exageran. Lo mismo ocurre con Vinícius: es un jugador increíble y un buen chico, pero cuando hace la cosa más pequeña recibe demasiadas críticas."
Añadió un mensaje directo a los medios: “Si merecemos críticas, entonces critíquennos, pero muchas veces se va demasiado lejos.”
El exdefensor de la Juventus y la Roma habló sobre el intenso foco bajo el que vive ahora como futbolista del Madrid, y dijo: “El Real Madrid es el club más grande del mundo, es normal que se hable tanto. No leo la prensa. Vivo mi vida normal, voy a entrenar, voy a casa, y eso es todo... No tengo novia. Solo publico cosas relacionadas con el fútbol en las redes sociales. Jugar a la PlayStation es lo que más me relaja."
El joven defensor siente la presión en el Bernabéu
El ascenso rápido de Huijsen en 2025 ha sido nada menos que notable. El joven de 20 años se unió a Los Blancos en el verano después de una temporada impresionante en la Premier League con el Bournemouth. Inmediatamente se convirtió en un jugador clave bajo el nuevo entrenador Alonso, habiendo comenzado los 13 partidos para los que ha estado disponible hasta ahora en La Liga y la Liga de Campeones, y convirtiéndose en un habitual en el once inicial de la selección nacional bajo Luis de la Fuente.
El Madrid, que se encuentra en la cima de La Liga con un equipo renovado bajo Alonso, sigue enfrentando grandes expectativas, y Huijsen ha aprendido rápidamente cómo se siente la presión dentro de Valdebebas.
También reconoció lo que significa tener un mal día en el Madrid: "En el Real Madrid, si tienes un mal partido, crea pánico, pero la temporada es larga. Tienes que mantener la calma.”
Esta presión se magnifica para personalidades como Vinicius Jr, cuyas reacciones siempre son analizadas en detalle. Yamal, mientras tanto, está navegando una realidad similar en el Barcelona, convirtiéndose en una esperanza generacional para el club y el país con solo 18 años. Ambos jugadores siguen siendo clave para la identidad de ataque de sus clubes, y el mensaje de Huijsen sugiere que incluso sus compañeros reconocen la tendencia de los medios a exagerar las narrativas en torno a ellos.
España sigue adelante sin Yamal en las decisivas eliminatorias del Mundial.
La Roja vuelve a la acción con las eliminatorias del Mundial contra Georgia y Turquía esta semana, pero sin Yamal, que fue retirado del equipo tras someterse a una terapia por radiofrecuencia invasiva para tratar su pubalgia en curso.
Huijsen compartió su comprensión de la situación del extremo del Barcelona: “Tiene algunas molestias y es normal que se vaya a casa, yo también lo hice.”
Se espera que el adolescente se recupere completamente, pero su ausencia significa que España dependerá en gran medida de sus talentos emergentes, entre ellos Huijsen, mientras continúan sus preparativos para el Mundial de 2026.