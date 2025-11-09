Lamine Yamal víctima del 60% de todos los ataques racistas en línea en España, según una estadística impresionante que revela la terrible magnitud del abuso dirigido a la estrella del Barcelona

En un estudio obtenido por la publicación española El País, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha arrojado luz sobre la magnitud del abuso sufrido por la estrella del Barcelona, Lamine Yamal.

Según el informe, Oberaxe pudo utilizar inteligencia artificial (IA) para detectar 33,438 ataques en línea en España durante la temporada 2024-25 de La Liga, con un 62 por ciento originándose en Facebook y un 10 por ciento en X (Twitter).

El estudio afirma que el internacional español Yamal recibió el 60 por ciento del abuso, que es el doble que el jugador del Real, Vinicius, quien fue presuntamente objetivo del 29 por ciento de todos los ataques.