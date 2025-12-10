¡Lamine Yamal supera a Kylian Mbappé! El jugador del Barcelona hace historia en la Champions League con estilo al romper el récord en la remontada de Frankfurt

Lamine Yamal preparó el gol de la victoria del Barcelona para Jules Koundé, lo que significa que ahora ha estado directamente involucrado en 14 goles (siete goles y siete asistencias) en la Champions League para el Barcelona. El joven de 18 años supera así a Mbappé (diez goles y tres asistencias) por la mayor cantidad de participaciones en goles por un jugador de 18 años o menos en la historia de la competición. Es probable que Yamal también aumente esa cifra, ya que no celebra su 19º cumpleaños hasta julio, lo que le da mucho más tiempo para añadir más goles y asistencias en la Liga de Campeones a su colección.

