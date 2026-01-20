Lamine Yamal se une a American Eagle como Embajador Global previo a la Copa del Mundo 2026

Como parte de esta nueva alianza, Yamal participará en campañas globales de la marca, así como en colaboraciones de productos de edición limitada.

La asociación llega antes de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos. Se espera que el joven, que se ha consolidado rápidamente como una de las caras más reconocibles del fútbol mundial, juegue un papel clave para España, tras ayudar al equipo a conquistar la Eurocopa 2024.