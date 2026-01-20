American Eagle
Lamine Yamal se une a American Eagle como Embajador Global previo a la Copa del Mundo 2026
¿Qué pasó?
Como parte de esta nueva alianza, Yamal participará en campañas globales de la marca, así como en colaboraciones de productos de edición limitada.
La asociación llega antes de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos. Se espera que el joven, que se ha consolidado rápidamente como una de las caras más reconocibles del fútbol mundial, juegue un papel clave para España, tras ayudar al equipo a conquistar la Eurocopa 2024.
"El fútbol atrae a un público global incomparable"
“No podría estar más emocionado de comenzar este viaje con American Eagle”, declaró Yamal. “Fuera del campo, me encanta experimentar con las tendencias de moda, y como marca líder en estilo de vida y denim, AE tiene los productos perfectos para dar vida a mi energía y estilo”.
Por su parte, Jennifer Foyle, presidenta y directora creativa ejecutiva de American Eagle y Aerie, añadió: “El fútbol atrae a un público global inigualable, y nuestra asociación de varios años con Lamine Yamal sitúa a AE en el corazón del fandom, subrayando nuestro compromiso con él, el deporte y nuestros clientes”.
Su carrera hasta ahora
Desde su irrupción en el Barcelona durante la temporada 2023-24, Yamal ha ascendido rápidamente como uno de los talentos jóvenes más brillantes del fútbol. A los 17 años se convirtió en el jugador más joven nominado al Balón de Oro y, un año después, terminó como subcampeón del premio individual más prestigioso del deporte. Con el Barcelona, ayudó a liderar al equipo hacia un triplete doméstico la temporada pasada y, con España en la Eurocopa 2024, se convirtió en el jugador más joven en jugar y marcar en un Campeonato Europeo.
Esta temporada, el extremo suma 10 goles en 25 partidos, buscando superar los 18 tantos en 55 encuentros que logró la campaña anterior.
¿Qué sigue?
Actualmente, Yamal y el Barcelona lideran La Liga, con un punto de ventaja sobre sus eternos rivales, el Real Madrid. El próximo compromiso del club será en la Liga de Campeones, cuando se enfrenten al Slavia Praga el miércoles.
Por su parte, la selección española debutará en la Copa del Mundo 2026 en Atlanta, enfrentando a Cabo Verde el 15 de junio.
