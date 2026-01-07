Lamine Yamal se pierde el entrenamiento del Barcelona debido a una 'sensación general de malestar' mientras su compañero deja Arabia Saudi antes del choque de semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic Club

Los preparativos para los gigantes catalanes tomaron un giro inesperado el martes por la noche cuando el equipo salió al campo en el Estadio King Abdullah en Yeda sin su recurso ofensivo más peligroso. Yamal fue el ausente notable mientras el equipo realizaba sus últimos ejercicios antes del crucial encuentro del miércoles con el conjunto vasco.

Según informes desde el campamento, el joven no pisó el césped con sus compañeros debido a una "sensación general de malestar." El club notablemente ha evitado emitir un informe médico formal, un detalle que ha llevado a los observadores cercanos a creer que el problema no es una lesión significativa ni un problema a largo plazo. En cambio, la decisión de mantenerlo alejado del grupo principal parece ser una estrategia calculada de gestión de riesgos para asegurar que tenga la mejor posibilidad de recuperarse a tiempo para el inicio del partido.

Mientras el resto del equipo se aclimataba a las condiciones en Arabia Saudita, el delantero permaneció dentro de la instalación para realizar un "trabajo específico" en el gimnasio. Este régimen personalizado sugiere que el personal físico está intentando manejar su carga mientras combate la enfermedad leve.

No es la primera vez en las últimas semanas que el internacional español causa alarma al perderse la sesión final antes de un partido. Un escenario similar se desarrolló el fin de semana pasado antes del partido de La Liga contra el Espanyol. Dos días antes del derbi, estuvo ausente del entrenamiento, citando una sensación similar de malestar general. A pesar de la falta de tiempo de preparación en el césped, fue incluido en el once inicial para el partido y completó la competición.