Lamine Yamal se pierde el entrenamiento del Barcelona debido a una 'sensación general de malestar' mientras su compañero deja Arabia Saudi antes del choque de semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic Club
La ausencia de Yamal provoca un dolor de cabeza táctico
Los preparativos para los gigantes catalanes tomaron un giro inesperado el martes por la noche cuando el equipo salió al campo en el Estadio King Abdullah en Yeda sin su recurso ofensivo más peligroso. Yamal fue el ausente notable mientras el equipo realizaba sus últimos ejercicios antes del crucial encuentro del miércoles con el conjunto vasco.
Según informes desde el campamento, el joven no pisó el césped con sus compañeros debido a una "sensación general de malestar." El club notablemente ha evitado emitir un informe médico formal, un detalle que ha llevado a los observadores cercanos a creer que el problema no es una lesión significativa ni un problema a largo plazo. En cambio, la decisión de mantenerlo alejado del grupo principal parece ser una estrategia calculada de gestión de riesgos para asegurar que tenga la mejor posibilidad de recuperarse a tiempo para el inicio del partido.
Mientras el resto del equipo se aclimataba a las condiciones en Arabia Saudita, el delantero permaneció dentro de la instalación para realizar un "trabajo específico" en el gimnasio. Este régimen personalizado sugiere que el personal físico está intentando manejar su carga mientras combate la enfermedad leve.
No es la primera vez en las últimas semanas que el internacional español causa alarma al perderse la sesión final antes de un partido. Un escenario similar se desarrolló el fin de semana pasado antes del partido de La Liga contra el Espanyol. Dos días antes del derbi, estuvo ausente del entrenamiento, citando una sensación similar de malestar general. A pesar de la falta de tiempo de preparación en el césped, fue incluido en el once inicial para el partido y completó la competición.
- Getty Images Sport
Ter Stegen obligado a abandonar el campamento en Arabia Saudita
Mientras la ausencia de Yamal sigue siendo una situación de "esperar y ver", la salida confirmada de Ter Stegen representa un golpe más inmediato y definitivo para el equipo. El portero alemán, que ha sido un pilar del lado desde su llegada en 2014, se vio obligado a retirarse completamente del torneo tras sufrir una lesión durante una sesión de entrenamiento el martes temprano.
El club confirmó que el jugador de 33 años ya ha abandonado la base del equipo en Jeddah y está de camino de regreso a Barcelona para someterse a pruebas médicas urgentes y determinar la magnitud del daño. Con Ter Stegen descartado, el manager Hansi Flick se ha visto obligado a recurrir a refuerzos del equipo juvenil. El guardameta sub-20 de Estados Unidos, Diego Kochen, ha sido convocado y volará de inmediato a Arabia Saudita. Servirá como tercera opción detrás del establecido número uno, Joan García, y el experimentado suplente, Wojciech Szczesny, para el resto de la competición.
Planes de traspaso en duda
El momento de esta lesión es particularmente cruel para Ter Stegen, cuyo futuro en el club ya era objeto de intensa especulación. Habiendo jugado más de 400 partidos con el Blaugrana, el alemán ha visto su estatus disminuir rápidamente en los últimos 18 meses debido a una combinación de problemas de condición física y la aparición de nuevos talentos.
Se perdió la mayor parte de la temporada pasada por una grave lesión de rodilla y no estuvo disponible para el inicio de la campaña actual tras una cirugía de espalda. En su ausencia, el club invirtió fuertemente en la posición, fichando a Joan García del Espanyol, lo que provocó una reacción furiosa del alemán y un enfrentamiento durante todo el verano entre el portero y el Barça. Flick ha sido inequívoco en su política de selección, afirmando repetidamente que García es ahora su primera opción. En consecuencia, Ter Stegen se ha limitado a solo una aparición desde que volvió a estar en forma en diciembre: una victoria en la Copa del Rey sobre el Guadalajara.
Los informes indican que el club estaba dispuesto a facilitar la salida del veterano en la actual ventana de enero. Ter Stegen está desesperado por tener fútbol regular en el primer equipo para asegurar su lugar en la selección de Alemania para el próximo Mundial este verano. Sin embargo, este nuevo contratiempo amenaza con frustrar cualquier posible salida.
La gravedad de la lesión es actualmente desconocida, ni se sabe si está relacionada con la cirugía de rodilla que tuvo el año pasado. Sin embargo, cualquier periodo que pase fuera probablemente echaría por tierra un traspaso este mes, ya que pasar un reconocimiento médico en un nuevo club se volvería imposible.
- Getty Images Sport
Araujo regresa pero no participará
En medio de la interrupción relacionada con Yamal y Ter Stegen, hubo una nota positiva para Flick. Ronald Araujo participó en la sesión de entrenamiento con el grupo, pareciendo afrontar bien las exigencias físicas mientras se acerca al final de su propio largo camino hacia la recuperación.
El defensor uruguayo ha estado reintegrándose gradualmente, pero a pesar de su presencia en el césped, no participará en la semifinal. Flick confirmó a los medios que Araujo todavía no está listo para minutos competitivos, con el club priorizando su salud a largo plazo sobre un regreso apresurado para la Supercopa. Por ahora, el enfoque sigue en el once inicial, con el personal médico trabajando horas extras para asegurar que su talismán adolescente pueda unirse a ellos.