Lamine Yamal promete que 'la historia se escribirá' en el Camp Nou mientras la estrella del Barcelona se prepara para regresar al icónico estadio

La sensación del Barca, Yamal, ha intensificado la anticipación en torno al regreso del Barcelona al Camp Nou al publicar otro mensaje inspirador antes del enfrentamiento de La Liga del sábado contra el Athletic Club. Se espera que el extremo de 18 años, que ha estado fuera de los compromisos internacionales debido a un tratamiento por pubalgia, participe este fin de semana a pesar de sus recientes problemas físicos.

Barca se ha estado preparando para su tan esperado regreso al Camp Nou después de más de 900 días fuera, y Yamal se ha convertido en la cara no oficial de la emoción. A principios de la semana, había compartido una foto del renovado estadio con el pie de foto “Se acercan noches especiales”. Ahora, ha reafirmado el sentimiento.

En las redes sociales, Yamal cambió su foto de perfil de Instagram por una imagen de él sosteniendo el escudo del Barca y añadió una poderosa frase: “Montjuic fue el comienzo. El Camp Nou es donde se escribirá la historia.” El mensaje se ha vuelto viral entre los seguidores ansiosos por ver al Barca de regreso en su famoso hogar.

Este marcará el primer partido del Barca en el Camp Nou desde mayo de 2023, con el club jugando en el Estadio Olímpico Lluis Companys en Montjuic durante las extensas renovaciones. A pesar de tener solo 18 años, Yamal ya ha jugado una vez en el antiguo Camp Nou, su debut en 2023 contra el Real Betis, y ahora regresa como una de las mayores estrellas del club.