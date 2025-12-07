Lamine Yamal podría asumir un nuevo rol en el Barcelona tras ser elogiado por Hansi Flick tras vencer al Real Betis

El experimento llega en un momento en el que el Barcelona ha estado explorando alternativas tácticas debido a lesiones y problemas de rotación en la plantilla. Con Dani Olmo ausente y Fermin López recién reincorporado, Flick aprovechó la oportunidad para probar a Yamal en un rol central, tras semanas de debate sobre si el extremo podría rendir en un papel de mediocampo más libre y creativo.

Aficionados y analistas llevan tiempo especulando sobre cómo el enorme talento de Yamal podría adaptarse a distintas posiciones, especialmente por su visión de juego y capacidad para controlar el ritmo ofensivo. Aunque su posición natural es el extremo derecho, su inteligencia táctica y versatilidad hacen que un rol central sea una opción plausible a largo plazo, sobre todo en sistemas que requieren movimiento constante entre líneas. No obstante, trasladarlo permanentemente requeriría una cobertura sólida en las bandas, donde actualmente el Barcelona carece de profundidad debido a la forma y disponibilidad irregular de otros atacantes.

El partido contra el Betis, por tanto, sirve como un valioso punto de referencia más que un cambio definitivo, mientras el club evalúa cómo aprovechar al máximo a su joven estrella. Flick también ha experimentado con distintas combinaciones ofensivas, incluyendo si Torres o Lewandowski deberían jugar como centrodelantero y cómo las rotaciones en el mediocampo pueden respaldar mejor a la línea de ataque.