Lamine Yamal podría asumir un nuevo rol en el Barcelona tras ser elogiado por Hansi Flick tras vencer al Real Betis
Barcelona se impone con Lamine Yamal destacando en un nuevo rol
Barcelona venció 5-3 al Real Betis tras superar un inicio complicado, gracias a un hat-trick de Ferran Torres y goles de Roony Bardghji y Lamine Yamal. Hansi Flick colocó a Yamal como No.10, dándole mayor responsabilidad para conectar mediocampo y ataque ante las ausencias de jugadores clave. El cambio táctico rindió frutos de inmediato, ya que el joven de 18 años aportó tanto en defensa como en creación de juego.
Su capacidad para ocupar espacios centrales permitió al Barça dominar el partido, obligando al Betis a replegarse y facilitando rápidas transiciones. Tras el penalti convertido por Yamal que puso el 5-1, Flick empezó a rotar al equipo, permitiendo dos goles tardíos del Betis, pero el control del Barça nunca se vio comprometido. La victoria destaca por la experimentación táctica y el impacto inmediato de Yamal en su nuevo rol.
Hansi Flick destaca la actuación “increíble” de Lamine Yamal frente al Real Betis
Hansi Flick elogió el impacto de Yamal en su nuevo rol: “He visto a Lamine muy bien, también defensivamente. Ha trabajado con sus compañeros. Es una de las opciones que tenemos y la decisión fue tomada junto al cuerpo técnico.”
El técnico añadió que Yamal estaba completamente abierto a jugar como ‘10’: “Le preguntamos si quería asumir ese rol y aceptó. Todo lo que vi de Lamine esta noche fue excelente: la conexión con Roony, su contribución defensiva… fue increíble.”
Los comentarios de Flick resaltan no solo la calidad técnica de Yamal, sino también su ética de trabajo y su disposición a asumir nuevas responsabilidades tácticas.
Lamine Yamal como pivote ofensivo: un vistazo a su posible rol futuro en el Barcelona
El experimento llega en un momento en el que el Barcelona ha estado explorando alternativas tácticas debido a lesiones y problemas de rotación en la plantilla. Con Dani Olmo ausente y Fermin López recién reincorporado, Flick aprovechó la oportunidad para probar a Yamal en un rol central, tras semanas de debate sobre si el extremo podría rendir en un papel de mediocampo más libre y creativo.
Aficionados y analistas llevan tiempo especulando sobre cómo el enorme talento de Yamal podría adaptarse a distintas posiciones, especialmente por su visión de juego y capacidad para controlar el ritmo ofensivo. Aunque su posición natural es el extremo derecho, su inteligencia táctica y versatilidad hacen que un rol central sea una opción plausible a largo plazo, sobre todo en sistemas que requieren movimiento constante entre líneas. No obstante, trasladarlo permanentemente requeriría una cobertura sólida en las bandas, donde actualmente el Barcelona carece de profundidad debido a la forma y disponibilidad irregular de otros atacantes.
El partido contra el Betis, por tanto, sirve como un valioso punto de referencia más que un cambio definitivo, mientras el club evalúa cómo aprovechar al máximo a su joven estrella. Flick también ha experimentado con distintas combinaciones ofensivas, incluyendo si Torres o Lewandowski deberían jugar como centrodelantero y cómo las rotaciones en el mediocampo pueden respaldar mejor a la línea de ataque.
Lo más probable es que Lamine Yamal vuelva a la banda derecha para el próximo partido contra el Frankfurt
Los próximos encuentros del Barcelona definirán si Flick mantiene a Yamal en el rol central o lo devuelve a su posición natural en la banda derecha, según la disponibilidad del equipo y las necesidades tácticas. La versatilidad del joven permite al técnico adaptar su esquema mientras busca un ritmo constante pese a las lesiones.
Para el partido del martes contra el Eintracht Frankfurt, se espera que Yamal regrese a la banda derecha con el regreso de Raphinha y Lewandowski al once titular.
