Lamine Yamal mantiene una relación sentimental con la modelo e influencer británica Lily Rowland

Yamal acaparó muchos titulares gracias a su anterior relación con Nicki Nicole, y el adolescente confirmó a finales del año pasado que la pareja se había separado. Ahora, el joven de 18 años mantiene una relación sentimental con Rowland, una modelo e influencer nacida en Londres.

Según ABC, la periodista Anna Gurguí ha analizado la situación en el podcast «En todas las salsas» y ha revelado algunas pistas que, en su opinión, sugieren una posible relación entre ambos.

«Lamine Yamal, como todos los futbolistas, no sigue a las chicas que le gustan. Pero he visto algunos "me gusta" y "pulgar arriba" de Lamine Yamal en las publicaciones de Lily Rowland, y pensé: "Vaya, qué raro". Me he dado cuenta de que a Lily también le gustan las publicaciones de Lamine Yamal», afirmó.

La labor detectivesca de Gurgui también ha revelado que la actividad de Rowland en las redes sociales hacia la exnovia de Yamal, Nicole, ha cambiado. Reveló: «Hace solo un mes, Lily dejó de darle a "Me gusta" a sus publicaciones. La gente especula en los comentarios de sus publicaciones que podría estar involucrada con él. Últimamente, sus fotos la muestran en el estadio del Barça o en partidos, vistiendo la camiseta del equipo. Hay que estar atentos a ella porque es una relación similar a la que él tenía con Nicki Nicole. No está confirmado, pero las pistas son intrigantes».