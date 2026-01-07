Lamine Yamal es el jugador más valioso del mundo y Ousmane Dembélé queda fuera del Top 100 del CIES

En el caso de Yamal, el horizonte parece claramente ascendente. El joven apunta a liderar al Barcelona hacia un nuevo título de Liga esta temporada, aunque su ambición va más allá y también tiene la mira puesta en conquistas europeas y reconocimientos individuales. En más de una ocasión ha sido comparado con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero el propio extremo insiste en que su objetivo es trazar su propio camino hacia la grandeza.

En una entrevista reciente, Yamal explicó: «Lo respeto por lo que ha sido y por lo que es para el fútbol. Para mí, es el mejor de la historia. Pero no quiero ser Messi, ni Messi quiere que yo sea él. Mi fútbol se basa en la diversión: juego para que la gente disfrute viéndome. No se trata de acumular récords o goles».

El mensaje fue similar al referirse a Cristiano Ronaldo: «Es mejor no compararte con nadie. Jugadores como Cristiano hicieron lo que hicieron porque quisieron ser ellos mismos, sin compararse con otros. Yo quiero construir mi propio camino».

Aún le queda un largo recorrido antes de poder sentarse a la mesa de los grandes del fútbol. Sin embargo, por lo mostrado hasta ahora, todo indica que el talento más brillante del panorama actual va por el camino correcto.