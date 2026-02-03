Lamine Yamal hace un gran anuncio sobre su futuro en Barcelona tras recibir un premio especial
Rompe récords: Yamal sigue reescribiendo los libros de historia
Yamal, como Messi, es un producto del famoso sistema de la academia La Masia del Barca. Hizo su debut en el primer equipo con tan solo 15 años y ha visto caer récords a su alrededor desde entonces. Hay la promesa de que vendrán más hazañas históricas.
Con solo 18 años ya ha superado las 100 apariciones con el Blaugrana y ha anotado 38 goles. Su palmarés incluye títulos de La Liga y del Campeonato Europeo, habiendo ganado 23 convocatorias con España.
El Barcelona se ha movido para asegurar al más prometedor de los prospectos con un contrato lucrativo, mientras le otorga su icónico dorsal No.10, y esperan que Yamal se una a los grandes mientras juega para ellos en escenarios domésticos y continentales.
Hombre de un solo club: Yamal quiere quedarse en el Barcelona 'para siempre'
El joven ya está planeando quedarse, diciendo a los presentes en la 78ª Mundo Deportivo Gala cuando se le preguntó sobre su futuro: “Espero poder quedarme aquí para siempre, donde disfruto cada día, en el mejor club y en la mejor ciudad del mundo.” Anteriormente declaró en 2024: “Quiero quedarme en el Barça para siempre, quiero ser una leyenda.”
Yamal fue presentado en la Gala de MD - donde recibió un premio especial - como “ya siendo uno de los mejores del mundo”, asegurando un segundo puesto en la votación del Balón de Oro 2025. La expectativa es que gane múltiples Balones de Oro.
El talentoso adolescente estará estableciendo metas ambiciosas de ese tipo, con un deseo de su parte de adoptar una mentalidad similar a las de los grandes de todos los tiempos Messi y Cristiano Ronaldo, dos intérpretes perennes que han mantenido una búsqueda implacable de la perfección.
Yamal insiste en que no descansará en sus laureles, a pesar de todo lo que ya ha logrado, ya que siempre hay otro objetivo que perseguir. Dijo cuando se le pidió que destacara su momento más destacado de 2025-26: “¿Mi mejor momento esta temporada? ¡Ahora lo mejor está por venir! Lo importante está por venir.”
Ofertas de trofeos: Barcelona persiguiendo más grandes honores
El Barça ya ha saboreado el éxito en la Supercopa de España esta temporada, superando a sus rivales del Clásico, el Real Madrid, en la final de ese evento, mientras que han progresado hasta la cima de la tabla de la Liga -con una ventaja de un punto sobre los Blancos.
También están en los octavos de final de la Liga de Campeones y estarán en acción en la Copa del Rey el martes cuando enfrenten al Albacete, el equipo que eliminó de forma dramática al Real de esa competición. Yamal añadió sobre los desafíos allí: “Vamos por la semifinal de la Copa del Rey, que es un título que tenemos que ganar.”
Yamal tendrá un papel importante que desempeñar en las búsquedas de trofeos del Barcelona, ya que a menudo lo miran para inspiración. Ha estado entre los goleadores en sus últimas tres apariciones, contra el Real Oviedo, el FC Copenhague y el Elche.
Esa racha comenzó con un espectacular voleibol contra el Oviedo que vio a Yamal volar por el aire antes de estrellar la pelota en el fondo de la red. Claramente está rebosante de confianza, y eso es un buen augurio para el Barça.
¿Más por venir? Yamal puede llevar su juego a alturas aún mayores.
Sin embargo, son conscientes de que otra estrella local puede llevar su juego a alturas aún mayores a medida que adquiere más experiencia. El jefe del Blaugrana, Hansi Flick, está emocionado por ver lo que depara el futuro.
Ha dicho sobre Yamal: “Es importante para el equipo y el club. También es lo suficientemente joven como para mejorar y llevar su juego al siguiente nivel. Normalmente prefiero hablar sobre el equipo, pero es importante que juegue a este nivel. Nos crea espacios, genera oportunidades. Estoy contento.”
Yamal ha tratado de restar importancia a las muchas comparaciones que se han hecho entre él y Messi, la leyenda del Barcelona que ha ganado ocho veces el Balón de Oro, pero está siguiendo un camino similar. A diferencia del ícono argentino, que tuvo que dejar el Camp Nou para irse al Paris Saint-Germain en 2021, espera pasar toda su carrera en la más grandiosa de las instituciones deportivas.