Lamine Yamal está asumiendo demasiada responsabilidad en el Barcelona, ya que los conocidos agujeros en el plan de juego de Hansi Flick amenazan con frustrar las esperanzas de ganar trofeos

Al igual que el inmortal Lionel Messi, Yamal recibe un trato diferente cuando sale al campo de fútbol. El Barcelona confía en el ágil extremo para abrir los partidos, pasándole el balón en cada oportunidad con la esperanza de que suceda algo mágico.

Yamal ha asumido esa responsabilidad de forma admirable, mostrando a menudo una madurez superior a su edad. Sin embargo, no se supone que deba luchar contra el mundo por su cuenta, que es lo que parece cuando se ve jugar al Barça en 2026. Su gran poder solo llega hasta cierto punto en un deporte de equipo.

Inevitablemente, habrá días en los que las cosas no salgan bien para Yamal, y es entonces cuando las otras estrellas del Barça tienen que dar un paso al frente. Últimamente, sin embargo, han estado muy por debajo de lo esperado. El equipo de Hansi Flick corre un peligro real de perder sus títulos de Liga y Copa del Rey tras una semana desastrosa, mientras que la gloria de la Liga de Campeones también seguirá siendo difícil de alcanzar a menos que mejoren rápidamente.

Aunque el entrenador debe asumir gran parte de la culpa, ya que sus arriesgadas tácticas siguen dejando expuesta la defensa, la presión sobre los hombros de Yamal se está convirtiendo en un problema igual de importante. El talentoso adolescente parece de repente agotado mentalmente, lo cual es completamente comprensible y debería hacer saltar las alarmas de cara a la recta final de la temporada.