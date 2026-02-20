Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Yamal shouldering too much at Barca.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Traducido por

Lamine Yamal está asumiendo demasiada responsabilidad en el Barcelona, ya que los conocidos agujeros en el plan de juego de Hansi Flick amenazan con frustrar las esperanzas de ganar el trofeo

La eterna y sabia advertencia del tío Ben a Peter Parker, alias Spiderman, de que «un gran poder conlleva una gran responsabilidad», también es aplicable a Lamine Yamal, un superhumano de la vida real que aún se encuentra en los inicios de su carrera. Con tan solo 18 años, el joven prodigio del Barcelona ya ha logrado más de lo que la mayoría de los jugadores sueñan y se le considera el faro de la excelencia que sustenta la apuesta del Blaugrana por otra era de éxitos nacionales y europeos.

Al igual que el inmortal Lionel Messi, Yamal recibe un trato diferente cuando sale al campo de fútbol. El Barcelona confía en el ágil extremo para abrir los partidos, pasándole el balón en cada oportunidad con la esperanza de que ocurra algo mágico.

Yamal ha asumido esa responsabilidad de forma admirable, mostrando a menudo una madurez superior a su edad. Sin embargo, no se supone que deba luchar contra el mundo por su cuenta, que es lo que parece cuando se ve jugar al Barça en 2026. Su gran poder solo llega hasta cierto punto en un deporte de equipo.

Inevitablemente, habrá días en los que las cosas no salgan bien para Yamal, y es entonces cuando las otras estrellas del Barça tienen que dar un paso al frente. Últimamente, sin embargo, han estado muy por debajo de lo esperado. El equipo de Hansi Flick corre un peligro real de perder sus títulos de Liga y Copa del Rey tras una semana desastrosa, mientras que la gloria de la Liga de Campeones también seguirá siendo difícil de alcanzar a menos que mejoren rápidamente.

Aunque el entrenador debe asumir gran parte de la culpa, ya que sus arriesgadas tácticas siguen dejando la defensa expuesta, la presión sobre los hombros de Yamal se está convirtiendo en un problema igual de importante. El talentoso adolescente parece repentinamente agotado mentalmente, lo cual es completamente comprensible y debería hacer saltar las alarmas de cara a la recta final de la temporada.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    La fatiga se apodera de mí.

    Yamal ha participado en 28 goles en 32 partidos con el Barça en lo que va de la temporada 2025-26, ocho de ellos desde principios de año. Es justo decir que ha llevado al Barça en algunas ocasiones, especialmente en su partido de Champions League contra el Copenhague, en el que se jugaban el todo por el todo, en la poco convincente victoria en casa contra el Real Oviedo en La Liga y en el ajustado triunfo contra el Albacete, de segunda división, en los cuartos de final de la Copa del Rey.

    Sin embargo, mantener ese ritmo siempre iba a ser increíblemente difícil. Tras marcar de nuevo en la goleada por 3-0 al Mallorca, Yamal pidió ser sustituido a 12 minutos del final, cuando los signos de fatiga se hicieron evidentes. A pesar de que Flick insistió posteriormente en la necesidad de gestionar el tiempo de juego del joven, este ha disputado todos los minutos de los dos últimos partidos del Barça, empezando por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

    Yamal siguió esforzándose al máximo, registrando tres pases clave, cinco regates consecutivos y seis recuperaciones, además de ganar 13 duelos por tierra, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que el Atlético lo mantuvo alejado del área de peligro. El equipo de Diego Simeone se impuso por 4-0 tras explotar sin piedad la línea alta de Flick, lo que deja al vigente campeón necesitado de un milagro en el partido de vuelta en el Camp Nou.

    • Anuncios
  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    Pesadilla

    El Blaugrana viajó luego a Girona para disputar el derbi catalán el lunes, donde el entrenador rival, Michel, intentó copiar el plan de Simeone para neutralizar a Yamal.

    «Su banda derecha es una de sus armas, gracias a Lamine Yamal. Es muy difícil de parar porque ahora, además de su habilidad individual, también tiene capacidad para pasar el balón», dijo Michel. «A la mayoría de los regateadores les cuesta mirar hacia delante y dar ese centro o ese pase hacia adelante, pero con Lamine, si le das un centímetro para que no pueda enfrentarse a ti de frente, dará el pase.

    «Realizará el pase con el exterior del pie y realizará el centro. Y luego, si te quedas demasiado cerca de él, te regateará. Por lo tanto, estamos hablando de un jugador que puede cambiar el rumbo del partido. No quiero darte ninguna pista, pero obviamente la forma en que se ejerce la presión es muy importante. Hay que ponerle las cosas un poco difíciles a Lamine Yamal».

    El Girona no lo consiguió realmente, ya que Yamal acumuló siete tiros y creó más ocasiones que nadie en el campo (cuatro). Sin embargo, lograron una famosa victoria por 2-1 que desbancó al Barça de la cima de la Liga, y Yamal fue culpable de bajar su nivel.

    A pesar de todo el alboroto de la joya de La Masia, le faltó su habitual compostura en el último tercio del campo, perdió la posesión 24 veces y estrelló el balón en el poste desde el punto de penalti cuando el marcador estaba 0-0. Yamal parecía agotado, con una toma de decisiones poco acertada y una ejecución errática. Esto pareció confirmarse tras el pitido final por parte de Bojan Krkic Sr., que está al tanto de lo que ocurre en el Barça porque su hijo actualmente ejerce de coordinador de fútbol y enlace del club.

    «Lamine jugó con fiebre y medicándose», declaró a Cadena SER. «Tenía dolor de estómago antes del partido, no se encontraba bien».

  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    El reparto secundario no es lo suficientemente consistente.

    Flick obviamente sintió que no podía permitirse dar descanso a Yamal, ya que acababa de recuperar a Raphinha tras su lesión y el principal creador de juego, Pedri, seguía fuera por un problema en el tendón de la corva. Sin embargo, el entrenador del Barça solo tenía que mirar las estadísticas para darse cuenta de que era una decisión contraproducente. Cuando Yamal no está acertado o no está en plena forma, el equipo tiende a flaquear.

    De hecho, el Barça ha perdido cuatro de los nueve partidos en los que Yamal no ha marcado ni ha dado ninguna asistencia esta temporada, incluidos los encuentros contra el París Saint-Germain y el Real Madrid, en los que jugó a pesar de las molestias causadas por un problema crónico de pubalgia. Flick necesita sacar mucho más partido a los jugadores secundarios para solucionar este problema.

    Ferran Torres es el único jugador del Barça con más goles en todas las competiciones que Yamal (16 frente a 15), lo que demuestra que dependen demasiado del adolescente para marcar la diferencia. Esto se debe principalmente a los continuos problemas físicos de Raphinha, que solo ha participado en 12 goles tras perderse 13 partidos.

    El brasileño fue tan influyente como Yamal durante la racha del Blaugrana hacia el triplete nacional la temporada pasada, y su ausencia ha dejado un vacío creativo que Yamal no puede llenar por sí solo. Con el veterano delantero Robert Lewandowski reducido a un suplente de impacto, jugadores como Marcus Rashford, Dani Olmo y Fermín López tienen que rendir de forma más consistente; la responsabilidad no debe recaer siempre en un jugador de 18 años.

  • Yamal-MessiGetty/GOAL

    Las trampas del rápido ascenso

    Yamal corre el riesgo de quemarse. En medio de las constantes comparaciones con Messi, todo el mundo parece haber olvidado que el icono del Barcelona tardó tiempo en desarrollar todo su potencial, quedando inicialmente en segundo plano tras estrellas como Ronaldinho y Samuel Eto'o tras su irrupción en 2004. No se esperaba que Messi ganara partidos por sí solo hasta que Pep Guardiola llegó como entrenador en 2008 y construyó el equipo en torno al pequeño argentino.

    Para ilustrar aún más este punto, Messi solo jugó 34 partidos en sus dos primeras temporadas completas en el primer equipo del Barça, en comparación con los impresionantes 103 que ha disputado Yamal desde su debut con 15 años. Ha ascendido al papel de talismán indiscutible mucho más rápido que el ocho veces ganador del Balón de Oro.

    Ese éxito repentino conlleva otras consecuencias, como los excesos fuera del campo, en los que Yamal cayó en su extravagante fiesta de cumpleaños cuando cumplió 18 años. También ha mostrado en ocasiones los síntomas reveladores de un ego desmesurado, sobre todo cuando acusó al archirrival Real Madrid de «robar y quejarse» siempre antes del primer Clásico de la temporada, lo que le convirtió en blanco de críticas y acabó provocando la caída del Barça.

    Nada de eso es anormal, y Yamal seguirá cometiendo errores, aprendiendo y creciendo. Depende del Barça facilitarle el proceso. Eso significa moderar su carga de trabajo en un momento en el que el aumento de la congestión de partidos supone una amenaza real para su desarrollo. Flick tiene que cumplir su promesa de ser más cuidadoso con Yamal, o de lo contrario será más susceptible de perder totalmente la confianza y sufrir una lesión grave.

  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Necesidad de adaptarse

    Una cosa que sin duda ayudaría a Yamal es que el Barça solucionara sus evidentes problemas defensivos. La filosofía de Flick de «marcar más goles que todos» está bien cuando Yamal y compañía están rindiendo al máximo, pero en cuanto bajan el nivel, los campeones españoles son más vulnerables que cualquier otro equipo de élite.

    La obsesión de Flick por el control territorial empuja a los cuatro defensas hasta la línea de medio campo, por lo que es muy fácil superarles. Su presión alta está fallando, con el centro del campo desbordado a voluntad, sobre todo desde que Pedri cayera lesionado por un problema en el tendón de la corva el 1 de enero. También se ha echado en falta a Gavi, ausente desde hace tiempo, ya que Frenkie de Jong y Olmo han demostrado ser incompatibles.

    Sin embargo, nada de esto es nuevo. El Barça quedó eliminado de la Liga de Campeones de la temporada pasada en semifinales tras una magistral remontada del Inter en los dos partidos, y en octubre cayó por 4-1 en Sevilla tras una actuación igualmente ingenua. La reincorporación de Joao Cancelo en calidad de cedido en enero no ha solucionado nada; el Barça necesita renovar por completo la defensa y fichar a un centrocampista defensivo del tipo de Rodri.

    Por desgracia, no se encuentra en una situación financiera lo suficientemente sólida como para hacerlo, por lo que depende de Flick adaptarse para sacar más partido a las cualidades de los jugadores que tiene. Pau Cubarsi, Alejandro Balde y Gerard Martín carecen de la experiencia necesaria para la configuración actual, mientras que Eric García es más adecuado para construir el juego que para subir al ataque y Ronald Araújo no es lo suficientemente hábil en su posición. Mientras tanto, las mejores cualidades de Jules Koundé siguen desperdiciándose en una posición de lateral derecho que no le resulta natural.

    El Barça tiene una identidad clara, pero podría decirse que está retrocediendo debido a la obstinación de Flick. Sus partidos a menudo se asemejan a partidos de baloncesto sin sentido del control, y como consecuencia, el agotamiento se está extendiendo por el vestuario.

  • yamal(C)Getty images

    Mantén a Yamal en forma y feliz.

    Sin embargo, es probable que Flick se aferre a la confianza en su delantera estelar. Con Raphinha ya de vuelta en el equipo y Pedri, que se espera que regrese para el partido del Barcelona en casa contra el Levante el domingo junto a Rashford tras recuperarse de un pequeño problema en la rodilla, deberían ser capaces de evitar una tercera derrota consecutiva que desencadenaría una crisis en toda regla, tras haberse quedado a dos puntos del Madrid en lo más alto de la tabla.

    El Levante solo ha sumado un punto en sus últimos cuatro partidos y ocupa el puesto 19, con el descenso acechando. Si alguna vez ha habido un partido para dar un respiro a Yamal, es este. Flick lo necesita al 100 % para el choque con el Villarreal, tercero en la tabla, el 28 de febrero, y para la vuelta de la Copa contra el Atlético cinco días después, que aún podría salvarse dada la irregularidad del equipo rojiblanco en las últimas semanas, por no hablar de los octavos de final de la Liga de Campeones a mediados de marzo.

    Mantener a Yamal en forma y contento tiene que ser la máxima prioridad del club. El hecho de que ya sea el mejor jugador del mundo a ojos de muchos no significa que deba ser el protagonista en cada minuto de cada partido. El seleccionador de España, Luis de la Fuente, sin duda pensará lo mismo de cara a la candidatura de La Roja para el Mundial de 2026.

    Resulta refrescante que el nuevo héroe del Barcelona no se sienta impulsado por el deseo de ser siempre el protagonista. «Mi objetivo no es batir todos los récords, marcar un millón de goles o jugar un millón de partidos. Soy un deportista que quiere disfrutar», declaró Yamal en una entrevista con la CBS en diciembre. «Espero que los niños quieran ser como yo. Al fin y al cabo, el objetivo es que la gente disfrute y ofrecer un poco de espectáculo en el fútbol».

    Mientras Yamal disfrute del fútbol, todo el mundo seguirá sintonizando el espectáculo. Depende del Barça asegurarse de que su sonrisa no se desvanezca bajo el peso de expectativas injustas.

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Villarreal crest
Villarreal
VIL
0