Lamine Yamal aparentemente confirma planes para comprar una mansión de Barcelona de 14 millones de euros que alguna vez perteneció a la sensación del pop Shakira y Gerard Piqué

Sin embargo, aunque la publicación en Instagram mostraba una imagen de glamour, las cosas no han sido del todo positivas para Yamal en el campo de juego. El joven ha estado luchando con una lesión en la ingle, supuestamente una forma de pubalgia, que es una afección crónica y notoriamente difícil de tratar que ha afectado a varios jugadores de alto nivel, incluyendo a Lionel Messi. Informes desde España afirman que el Barça está preocupado de que el problema pueda convertirse en algo a largo plazo si no se maneja con cuidado.

“La pubalgia es complicada," admitió Messi durante una entrevista con la estación de radio de Buenos Aires Club 94.7 en 2019. “La sufro desde hace un tiempo, hago poco entrenamiento y no puedo jugar todos los partidos. No es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Me siento mejor ahora, pero todavía no me he recuperado y aún necesito tratamiento.”