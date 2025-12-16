Getty Images Sport
'La verdad debe salir a la luz' - Xabi Alonso respalda las duras críticas del presidente del Real Madrid hacia el Barcelona, La Liga y la Federación Española de Fútbol por el caso Negreira
Un frente unido en el Bernabéu
La guerra fría entre las instituciones más grandes del fútbol español se ha calentado una vez más, con Madrid presentando un frente completamente unido en su condena del 'Caso Negreira'. Justo un día después de que el presidente del club, Pérez, pronunciara un discurso contundente en la Asamblea General del club, calificando el escándalo como "el más grande en la historia del fútbol mundial", el entrenador Alonso ha repetido esos sentimientos, afirmando que la situación es inexplicable para quienes la observan desde fuera de España.
Hablando antes del partido de la Copa del Rey del Real Madrid, se le pidió al técnico vasco que abordara los comentarios de "tierra quemada" del presidente, que apuntaron a Barcelona, La Liga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los medios. Lejos de esquivar la pregunta o intentar desescalar la tensión, Alonso redobló la apuesta, insistiendo en que la integridad del deporte depende de una resolución completa y transparente de la investigación.
Alonso ofrece apoyo a Perez
"Compartimos la posición del club y del presidente", declaró Alonso con firmeza, alineándose directamente con la estrategia agresiva de relaciones públicas y legales de la directiva. "Lo más importante es que, por el bien del fútbol, se conozca la verdad de lo que realmente sucedió."
Los comentarios de Alonso refuerzan la narrativa que construyó Pérez durante su reciente discurso a los socios del club. El presidente del Madrid afirmó que los pagos realizados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), constituían un intento de controlar el resultado de los partidos. Pérez argumentó que la falta de sanciones deportivas por tales acciones era una mancha en el fútbol español, un sentimiento que Alonso cree que es compartido por la comunidad futbolística europea en general.
El arbitraje de La Liga 'sorprende' a los extranjeros, dice Alonso
Habiendo pasado una parte significativa de su carrera y su reciente gestión fuera de España en la Bundesliga y la Premier League, Alonso ofreció una perspectiva única sobre cómo los problemas de arbitraje en La Liga se ven internacionalmente. Sugirió que la "normalización" del escándalo en España es una anomalía en comparación con cómo se manejaría un caso así en Alemania o Inglaterra.
"Hay un poco de todo en todas las ligas," admitió Alonso respecto a los errores de arbitraje. "Como humanos, todos cometemos errores. Pero aquí ha habido un caso que debe ser investigado. Lo que ha sucedido aquí... en el extranjero sorprende mucho a la gente que no ha habido consecuencias o responsabilidades. Por eso es muy importante que se sepa lo que pasó. No es normal, no puede tratarse como natural."
La tensión en Valdebebas no solo está dirigida a Barcelona, sino también al actual estamento arbitral. La CTA emitió recientemente un comunicado condenando los videos producidos por Real Madrid TV, que destacan presuntos errores cometidos por los árbitros antes de los partidos. Cuando se le preguntó sobre las quejas de los árbitros, Alonso defendió el derecho del club a destacar las injusticias percibidas.
"Es legítimo que todos defiendan sus intereses," dijo el excentrocampista. "Quien se sienta agraviado debe alzar su voz. Estamos haciendo exactamente eso."
Evitando la trampa de los 'títulos manchados'
A pesar de su firme respaldo a la investigación, Alonso tuvo cuidado de no cruzar una línea específica. Cuando los periodistas le preguntaron si considera que los títulos que Barcelona ganó durante el período de los pagos (2001-2018) están "manchados" o son ilegítimos, el jefe del Real Madrid optó por una evasiva diplomática.
"No, no. No entraré en eso," respondió, negándose a ser arrastrado a un debate sobre retirar trofeos específicos a sus archirrivales. Su enfoque, reiteró, estaba en el problema sistémico y la necesidad de la verdad, más que en reescribir los libros de historia de temporadas específicas.
La intervención de Alonso asegura que el caso Negreira permanezca en el centro del ciclo de noticias españolas. El escándalo involucra pagos que suman más de €7 millones realizados por Barcelona a empresas propiedad de Negreira durante un período de 17 años. Barcelona ha negado consistentemente cualquier irregularidad, afirmando que los pagos eran por informes técnicos y asesoramiento de seguimiento, pero la falta de evidencia física para muchos de estos informes ha alimentado la sospecha.
