La ventana de mercado desquicia al FC Barcelona: ni ficha a Nico Williams ni vende a Arabia Saudí

El Barca está financieramente limitado y no ha realizado grandes movimientos en el mercado, mientras que sus rivales siguen fortaleciéndose.

Aquí estamos de nuevo, como siempre: una ventana de mercado de verano que implica al Barcelona, llena de especulaciones, rumores de Instagram y comentarios astutos de su presidente, Joan Laporta. ¿Escuchaste esto antes? Seguramente sí.

Increíblemente, han pasado dos años desde que Laporta se embarcó en sus palancas, arriesgando las finanzas futuras del club por un éxito a corto plazo. Y, si el objetivo era la gratificación inmediata y evitar la ruina financiera, entonces funcionó. El Barça ganó La Liga y, como entidad deportiva, todavía existen. Misión cumplida.

Sin embargo, los problemas no han desaparecido. Las finanzas del club se han recuperado en cierta medida, ya no coquetean perpetuamente con el desastre, pero no tienen el poder financiero para competir con el Real Madrid o cualquier otro club de élite de Europa.

El Barça se encuentra en una posición notablemente similar a la de años anteriores, ahorrando y dependendiendo de ventas de jugadores para armar un equipo capaz de competir. Hasta ahora, los fracasos han superado a los éxitos, con los catalanes una vez más quedándose atrás de la élite europea.