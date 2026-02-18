Getty Images Sport
La UEFA confirma la investigación sobre Gianluca Prestianni después de que Vinicius Jr, estrella del Real Madrid, acusara al jugador del Benfica de utilizar insultos racistas
Vinicius Jr. y Mbappé se pronuncian contra los abusos
El partido se detuvo durante aproximadamente 10 minutos después de que Vinicius se viera envuelto en un acalorado intercambio con los aficionados del Benfica mientras celebraba su decisivo gol. Mientras los equipos se preparaban para que el Benfica volviera a tomar el centro del campo, Vinicius corrió hacia el árbitro y acusó al jugador del club portugués Prestianni de utilizar un insulto racista. El árbitro Francois Letexier activó posteriormente la primera fase del protocolo antirracismo de la UEFA.
Las estrellas del Madrid estaban visiblemente indignadas y, según se informa, Kylian Mbappé encabezó las peticiones de suspender el partido si no se tomaban medidas. Reflexionando sobre el incidente, Mbappé hizo una valoración mordaz de lo que presenció en el campo. «Está el número 25 del Benfica, no quiero decir su nombre porque no se merece que se le mencione, que empezó a hablar mal», dijo. «Luego se subió la camiseta hasta aquí [cubriéndose la boca] para decir cinco veces que Vini es un mono. Yo lo oí. Hay jugadores del Benfica que también lo oyeron.
Este jugador [Prestianni] no merece jugar en esta competición. Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, si dejamos pasar esto, entonces los valores del fútbol no sirven para nada, todo en lo que creemos no sirve para nada. Tenemos que hacer algo».
¿Qué decía la declaración de la UEFA?
La UEFA confirmó el miércoles que se abrirá una investigación sobre el incidente.
En un comunicado se lee: «Se ha designado a un inspector de ética y disciplina de la UEFA para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante la eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/2026 entre el Club Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026.
«Se facilitará más información sobre este asunto a su debido tiempo».
Prestianni niega las acusaciones mientras la UEFA revisa las imágenes.
Por su parte, Prestianni, de 19 años, ha recurrido a las redes sociales para negar rotundamente las acusaciones, alegando que ha sido malinterpretado por la delegación del Real Madrid. El joven jugador del Benfica insistió en que se trató de un malentendido lingüístico en el fragor del partido. «En ningún momento dirigí insultos racistas a Vinicius Jr., quien, por desgracia, malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie», escribió.
Vinicius, que ha sido frecuentemente objeto de abusos racistas a lo largo de su carrera en Europa, expresó su frustración tanto con el jugador como con los sistemas existentes destinados a proteger a los deportistas. En una declaración cruda y contundente, el delantero brasileño destacó la cobardía que percibe en sus agresores. «Los racistas son, ante todo, cobardes y necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son», afirmó. «Además, están protegidos por aquellos que deberían castigarlos. Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia. Me han sacado una tarjeta amarilla por celebrar un gol, sin entender por qué. El protocolo apenas se ha cumplido y ha sido inútil. No me gusta verme envuelto en situaciones como esta, sobre todo después de una gran victoria, pero es necesario».
Mourinho se enfrenta a una sanción por salir al terreno de juego en medio del caos en el estadio.
La investigación no se limita al intercambio entre los jugadores; la UEFA también está investigando los objetos lanzados desde la grada local del Benfica, uno de los cuales golpeó a Vinicius durante el caos que se produjo tras su gol. Para añadir más dramatismo, el exentrenador del Madrid y actual técnico del Benfica, José Mourinho, fue expulsado durante el partido por sus protestas contra el arbitraje. «Se están revisando los informes oficiales del partido. Cuando se denuncian incidentes, se inician los procedimientos y, si se imponen sanciones disciplinarias, se anuncian en la página web de la UEFA», afirmó la organización. En consecuencia, Mourinho no podrá estar en la banda durante el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, lo que dejará a su equipo sin su líder para el decisivo partido de clasificación.
Se avecinan consecuencias disciplinarias para el Benfica
Si la investigación determina que Prestianni es culpable de comportamiento discriminatorio, se enfrentará a una importante sanción de varios partidos en virtud del artículo 14 de la UEFA, que regula el racismo. El Benfica, como club, también podría enfrentarse a sanciones, incluido el cierre parcial o total del estadio, por los objetos lanzados a los jugadores del Madrid. El gigante portugués estará bajo intenso escrutinio mientras se prepara para el viaje a la capital española. El Madrid sigue centrado en el aspecto deportivo de la eliminatoria, con una ligera ventaja a favor de los blancos, pero la sombra de este incidente dominará sin duda los preparativos para el partido de vuelta de este encuentro europeo de alto riesgo.
Según se ha informado, la jerarquía del Real Madrid ha ofrecido todo su apoyo a Vinicius Jr, mientras que el Benfica sigue respaldando la versión de los hechos de su jugador. Mientras el inspector de ética recopila pruebas, el partido de vuelta en Madrid promete ser un encuentro cargado de emoción, con toda la atención puesta en cómo ambos equipos y el organismo rector gestionan las repercusiones de una de las noches más controvertidas de la Liga de Campeones en los últimos tiempos.
