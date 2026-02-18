La UEFA confirma la investigación sobre Gianluca Prestianni después de que Vinicius Jr, estrella del Real Madrid, acusara al jugador del Benfica de utilizar insultos racistas

El partido se detuvo durante aproximadamente 10 minutos después de que Vinicius se viera envuelto en un acalorado intercambio con los aficionados del Benfica mientras celebraba su decisivo gol. Mientras los equipos se preparaban para que el Benfica volviera a tomar el centro del campo, Vinicius corrió hacia el árbitro y acusó al jugador del club portugués Prestianni de utilizar un insulto racista. El árbitro Francois Letexier activó posteriormente la primera fase del protocolo antirracismo de la UEFA.

Las estrellas del Madrid estaban visiblemente indignadas y, según se informa, Kylian Mbappé encabezó las peticiones de suspender el partido si no se tomaban medidas. Reflexionando sobre el incidente, Mbappé hizo una valoración mordaz de lo que presenció en el campo. «Está el número 25 del Benfica, no quiero decir su nombre porque no se merece que se le mencione, que empezó a hablar mal», dijo. «Luego se subió la camiseta hasta aquí [cubriéndose la boca] para decir cinco veces que Vini es un mono. Yo lo oí. Hay jugadores del Benfica que también lo oyeron.

Este jugador [Prestianni] no merece jugar en esta competición. Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, si dejamos pasar esto, entonces los valores del fútbol no sirven para nada, todo en lo que creemos no sirve para nada. Tenemos que hacer algo».