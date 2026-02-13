¡La puerta sigue abierta para Mauricio Pochettino! El Tottenham acuerda un contrato provisional con Igor Tudor sin la opción de que el exentrenador de la Juventus se convierta en entrenador permanente

El Tottenham ha tomado medidas decisivas para frenar su alarmante caída en la tabla de la Premier League al llegar a un acuerdo verbal con Tudor. Tras el despido de Thomas Frank el miércoles, la directiva del club identificó al croata como el candidato ideal para estabilizar el barco a corto plazo.

Sin embargo, en una decisión que intrigará a la afición, el acuerdo con el técnico de 47 años es estrictamente provisional. Las informaciones confirman que el contrato de Tudor estará vigente hasta el verano y, lo que es más importante, no incluye la opción de convertir el nombramiento en permanente. Esta estrategia, impulsada por el director ejecutivo Vinai Venkatesham y el director técnico Johan Lange, sugiere que los Spurs se están reservando para un nombramiento importante en la temporada baja. Al incorporar una opción temporal sin compromisos a largo plazo, el club del norte de Londres se ha dejado la puerta abierta para volver a contar con un grupo más amplio de candidatos en junio.

Es probable que el exentrenador de los Spurs, Pochettino, esté en esa lista, a pesar de su compromiso con Estados Unidos en el Mundial de este verano. El argentino ha expresado en repetidas ocasiones su amor por el club londinense desde su marcha y lo ha vuelto a hacer recientemente al criticar sus ambiciones. Esta semana se ha informado incluso de que es el hombre que la directiva quiere nombrar como entrenador permanente, pero tendrán que esperar hasta bien entrado el verano antes de poder traerlo de vuelta a la capital inglesa.