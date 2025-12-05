+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Thomas Hindle,Ryan Tolmich y Salvador Pérez

La previa del sorteo de la Copa del Mundo 2026: ¿Qué es lo ideal para la USMNT, México y Canadá, y cuál es el peor escenario posible?

Después de años de espera, el sorteo de la Copa del Mundo 2026 finalmente ha llegado. GOAL analiza los escenarios ideales y las pesadillas para los tres coanfitriones del torneo en EE. UU., Canadá y México.

El sorteo de la Copa del Mundo es donde todo empieza a sentirse real. El ruido de la clasificación se ha apagado, al menos por ahora, y el torneo en su conjunto comienza a cristalizarse. Para el viernes por la tarde, sabremos quién enfrenta a quién, cuándo y dónde. Sabremos el orden de los enfrentamientos, tendremos una idea aproximada del calendario y podremos hacer predicciones serias sobre el desarrollo del torneo. Será claro quiénes, por ejemplo, el USMNT tendrá que enfrentar en la semana de apertura y a quiénes podrían enfrentarse en las eliminatorias. Habrá un análisis sincero, basado en evidencia, de cómo será realmente un torneo de la Copa del Mundo en el campo.

En otras palabras: esta es la parte emocionante.

Pero antes de llegar allí, vale la pena echar un vistazo a cómo podría desarrollarse todo esto. Estados Unidos, Canadá y México, como anfitriones, han sido ubicados en el Bombo 1 del sorteo. Eso, en cierta medida, podría ser una verdadera bendición, ya que seguramente evitarán a una gran cantidad de equipos fuertes en su grupo. Pero también podrían enfrentar a algunos complicados. ¿Debería ser más fácil avanzar? Sí y no.

De cualquier manera, es hora de descubrirlo. Los escritores de GOAL analizan los mejores y peores escenarios para cada uno de los anfitriones antes de la gran revelación del viernes por la tarde...

  • Mauricio Pochettino, USMNTGetty

    USMNT: con grandes expectativas

    Escenario ideal - Australia (26), Arabia Saudita (60), Nueva Caledonia (149).
    Hay equipos técnicamente "peores" que Australia o Arabia Saudita, pero EE.UU. se beneficiaría de haber jugado —y ganado— contra ambos en 2025. No habría sorpresas reales, y dado lo mermada que estaba la selección de EE.UU. en esas victorias, tendrían todas las razones para sentirse bien al enfrentar esos partidos nuevamente.

    Peor escenario - Marruecos (11), Noruega (29), Italia (12).
    Esto sería un verdadero desastre. Marruecos ha estado complicando a EE.UU. en los niveles juveniles —lo último que la selección de EE.UU. quiere es encontrarse con ellos en otro gran escenario. Noruega tiene el código secreto de Manchester City, Erling Haaland, lo cual es suficiente explicación. Y aunque Italia ya no sea la Italia prime, sigue siendo significativamente mejor que cualquier otro equipo del Bombo 4. Mejor evitarlo por completo.

    Equipo que la selección de EE.UU. quiere enfrentar en la fase de grupos - Ghana.
    ¿Por la vibra? Ghana, obviamente. El escollazo histórico de la Copa del Mundo para la selección de EE.UU. está justo allí en el Bombo 4, y si los dioses del fútbol tienen sentido del humor, los pondrán juntos nuevamente. Ghana ya no es el mismo equipo que solía ser, lo que significa que EE.UU. podría finalmente obtener algo de revancha contra un rival familiar.

    Equipo que la selección de EE.UU. quiere evitar - Marruecos.
    Marruecos se ha convertido en el equipo que complica a EE.UU. Los resultados juveniles no siempre se traducen en torneos de selecciones mayores, claro —pero intenta contarle esa narrativa a alguien. Una derrota ante Croacia o Colombia dolería; una derrota ante Marruecos atormentaría, especialmente dado cómo la selección africana sigue prosperando en espacios a los que EE.UU. desesperadamente quiere llegar a pesar de tener muchos menos recursos. Ahora mismo, tienen al fútbol americano en un torbellino, y nadie quiere ver eso de nuevo.

    Historia clave - Manejar las expectativas, manejar el momento.
    Las expectativas para este equipo son sencillas: salir del grupo y ver hacia dónde te lleva el torneo. Idealmente, que el grupo los desafíe sin abrumarlos —algo como el grupo de Inglaterra–Gales–Irán de Qatar. Darle a EE.UU. una pista similar aquí, mantener el impulso rodando hacia los eliminatorios, y a partir de ahí… cualquier cosa puede pasar.

  • Raul Jimenez MexicoGetty Images

    México

    Escenario ideal - Australia (26), Sudáfrica (61), Nueva Zelanda (86).
    Así de favorable es. México sería el gran favorito para avanzar - y probablemente liderar el grupo - contra este trío. ¿El problema? Se necesitaría un poco de suerte para que este sorteo realmente se materialice.

    Escenario peor - Colombia (13), Noruega (29), Ganador del Playoff de la UEFA A (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia).
    Este es la pesadilla. Sobre el papel, el equipo de Javier Aguirre sería uno de los más débiles del grupo — especialmente si el clasificado final de la UEFA termina siendo Italia. Todo lo que México puede hacer aquí es esperar que las bolas del sorteo caigan favorablemente.

    Equipo que más quiere enfrentar México en la fase de grupos - Sudáfrica o Catar.
    Dado el panorama turbulento para el Tri, el partido inaugural ideal es una entrada más suave. Entre las opciones "más fáciles" en el Bombo 3 o Bombo 4, Sudáfrica o Catar darían al equipo de Aguirre una introducción más gentil al torneo y una oportunidad de construir impulso temprano.

    Equipo que más quiere evitar México - Noruega o Colombia.
    México querrá desesperadamente mantener distancia de ambos. Si aparece Noruega, casi seguro serían el oponente del primer partido; si es Colombia, ese segundo juego en Guadalajara de repente se convierte en una prueba difícil. Cualquiera de los enfrentamientos representa un riesgo de tropezar temprano - y obliga a México a un escenario de victoria obligada en el último día del grupo.

    Historia clave - En busca de identidad en el mayor escenario del deporte.
    México aún carece de una identidad definida, cohesión y un verdadero diferenciador - y eso no es nuevo. Esos problemas han persistido desde Qatar 2022, cuando El Tri fue eliminado en la fase de grupos. Aguirre tampoco ha exorcizado completamente los fantasmas dejados por Gerardo Martino. Sin un individuo destacado en quien apoyarse, necesitará construir rápidamente un colectivo funcional si México quiere sobrevivir al grupo.

  • Jesse Marsch Canada 2025Getty

    Canadá: El grupo de Marsch con algo que demostrar

    Escenario ideal - Austria (24), Catar (51), Cabo Verde (68)
    No hay una verdadera amenaza aquí. Austria tuvo dificultades en la clasificación europea, incluso con un grupo indulgente, y carecen del tipo de estrella que puede ganar un partido por sí solo. Catar no tiene el talento suficiente para causar impacto, y aunque Cabo Verde ha mejorado, todavía están a un ciclo de hacer un verdadero daño en un Mundial. Las clasificaciones FIFA pueden ser engañosas, pero en este caso, los números más bajos cuentan una historia bastante precisa.

    Peor caso - Colombia (13), Escocia (36), Ghana (72)
    ¿Quién quiere ver a Colombia ahora mismo? Luis Díaz está prosperando en el Bayern Múnich, y hay talento en todo el campo. Jesse Marsch puede consolarse con un empate 0-0 en Nueva Jersey en octubre, pero Colombia estuvo mal esa noche. Escocia, mientras tanto, se centra en el impulso. Su clasificación FIFA puede ser baja para un equipo del bombo 3, pero tienen experiencia en todo el plantel, y sus aficionados harán de cualquier partido una pesadilla, incluso en suelo norteamericano. Ghana no es la fuerza que solía ser, pero aún así es un rival difícil. Es ganable, seguro, pero no sencillo. Este grupo pondría a Canadá bajo presión desde el primer silbato.

    Equipo al que Canadá más quiere enfrentar en la fase de grupos - Australia
    ¿Qué tal una gira de venganza contra Australia? Esa derrota 1-0 ante los Socceroos fue una de las peores actuaciones en la era de Marsch, pero Canadá sentirá que tiene más que suficiente para cambiar el resultado esta vez. Sí, hay equipos de menor rango que cualquiera preferiría, pero Marsch habla constantemente de querer pruebas. Australia proporcionaría una significativa.

    Equipo que Canadá más quiere evitar - Colombia
    No hay que pensar demasiado en esto. Colombia es una selección de pesadilla en el bombo 2 y una popular elección como caballo negro para ganar todo. Y dondequiera que se juegue el partido, es esencialmente un juego de visitante para Canadá.

    Historia clave - ¿Hasta dónde puede llegar Canadá esta vez?
    Hay un divertido subargumento al observar si Canadá supera a EE. UU., especialmente dado lo compleja que se ha vuelto esa rivalidad. Marsch lleva un poco de chip en el hombro y disfrutaría vencer a los vecinos. Pero en realidad, se trata de que Les Rouges construyan sobre Catar 2022. Este sigue siendo un grupo joven que se quedó muy corto la última vez. Llegar a la fase de eliminatorias sería un fuerte paso hacia adelante.