Los 36 equipos estarán en acción en la octava jornada, y hay mucho en juego. El resto de los ocho primeros se unirá a Arsenal y Bayern en la fase de eliminatorias, pero todos los que terminen de 9º a 24º entrarán en la ronda de playoffs de febrero, y aquellos del 25º al 32º quedarán fuera de la competición temprano junto con Eintracht, Slavia, Villarreal y Kairat.

Una nueva regla de la UEFA para esta temporada también estipula que los equipos que terminen entre los cuatro primeros se garantizan partidos en casa en las vueltas de los octavos y los cuartos de final. Para los dos primeros, esa ventaja se extiende a las semifinales, mientras que también hay un sistema de siembra que asegura que los equipos mejor clasificados no se enfrenten entre ellos hasta las últimas etapas de la competición.

Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Newcastle tienen garantizado hacer el top 24, pero estarán decididos a asegurar el progreso automático a las eliminatorias el miércoles por la noche. A continuación, GOAL repasa todas las permutaciones de la Champions League para los clubes de la Premier League que compiten por la gloria continental...