La postura del Liverpool sobre el despido de Arne Slot se revela antes de los próximos partidos contra el Real Madrid y el Manchester City, después de que los Reds firmaran su sexta derrota en siete juegos

El desempeño de Liverpool ha empeorado drásticamente en las últimas semanas con seis derrotas en siete partidos, cuatro seguidas en la Premier League, tras un verano de fuertes inversiones. Se espera que tales circunstancias formen parte de la reflexión del club al darle más tiempo, cree el Escritor Jefe de Fútbol de la BBC Sport, Phil McNulty, quien dice que "no hay ninguna posibilidad" de que el trabajo de Slot esté en peligro en el futuro cercano.

Esto a pesar de las crecientes críticas de los aficionados y los medios, incluidas las por su elección de equipo ya que los Reds perdieron 3-0 ante Crystal Palace en la Carabao Cup.

Fabrizio Romano también reveló en su canal de YouTube que la jerarquía del Liverpool tiene "plena confianza" en Slot y cree que revertirá la situación rápidamente.

Tanta paciencia no debería ser una sorpresa para un hombre que ganó el título de la Premier League en su primera temporada en Inglaterra, pero ningún entrenador está exento de especulaciones – algo que Slot está experimentando por primera vez en su carrera en Liverpool.