La Penna vuelve a arbitrar un mes después del Inter-Juventus: ¿qué ha pasado?

Repasemos los acontecimientos de ese día a través del comentario en Open Var, en Dazn, del exárbitro De Marco, en nombre de La Haya.

«El árbitro La Penna, teniendo en cuenta la velocidad a la que se desarrolló la acción, se dejó engañar por este movimiento. El equipo arbitral en el campo puede ayudar, como ha ocurrido a menudo, y hay mucha colaboración. El asistente número 2 estaba en el lado opuesto y cubierto, Doveri estaba en el lado de los banquillos y, para tomar este tipo de decisión, hay que tener una certeza que probablemente no tenían».

«Se lleva hablando mucho tiempo de la doble amarilla para poder intervenir y remediar una situación como esta. Está claro que si un equipo se queda con 10 jugadores porque un futbolista es expulsado, aunque sea de forma indirecta, cambia mucho. Veamos qué cambios propone la IFAB, esperemos que ya en el próximo Mundial y, por tanto, en los próximos campeonatos, se pueda remediar esta parte del protocolo que penaliza excesivamente a un equipo».