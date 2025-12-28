Getty Images Sport
La obsesión del Man Utd con Carlos Baleba revelada, ya que los Red Devils 'no han dejado de discutir' al mediocampista del Brighton tras la fallida oferta de verano.
El interés del Man Utd llega a Baleba
A pesar del interés de United en el joven de 21 años al inicio de la temporada, Brighton se mantuvo firme y mantuvo al centrocampista defensivo. En las semanas siguientes, el entrenador principal Fabian Hurzeler pidió que terminaran las especulaciones sobre el futuro del joven, pero admitió que podría haber distraído al jugador.
"Seguro, cuando un chico joven lee que hay interés del Manchester United con una oferta grande, grande, podría afectarlo profundamente," dijo en septiembre. "Eso también es parte del desarrollo para entender que cuando juegas bien, llega una gran oferta, llega un gran club que quiere tenerlo. Pero luego hay que seguir empujando, ser humilde, quedarse aquí en Brighton y tratar de dar el siguiente paso con el equipo y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando con él y por eso no puedo darte una respuesta clara si realmente lo ha afectado o no.
"Pero seguro, él es un chico joven y necesitamos entender que no es una máquina que si haces clic, siempre corre y si lo apagas se detiene. Necesitamos entender sus sentimientos, sus emociones, de dónde viene, y esa es nuestra responsabilidad."
- Getty Images Sport
Baleba no se deja intimidar por el interés del Man Utd
Baleba ha tenido problemas para alcanzar las alturas que logró la temporada pasada con Brighton, pero el internacional camerunés insistió en que estaba totalmente concentrado en rendir para el equipo de Sussex.
Hablando con Sky Sports, Baleba dijo en diciembre: "No creo que me haya afectado negativamente, pero tenía mucha presión. Cuando comencé esta temporada, quería mostrar el mismo rendimiento que la temporada pasada. Cada día intento trabajar duro y volver a mi nivel. ¿Me puse demasiada presión? Sí, creo que sí, pero creo que es bueno. Es bueno para mí, porque ahora tengo que pasar por este período ligeramente estresante, volver a subirme al caballo y seguir trabajando duro."
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones expertas, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
El Man Utd aún quiere a Baleba
Aunque Baleba costará una gran suma de dinero si se firma en 2026, el United no se rinde con el centrocampista. Según Fabrizio Romano, también están siguiendo de cerca al estrella del Crystal Palace Adam Wharton y a Elliot Anderson del Nottingham Forest mientras buscan fortalecer el centro del campo.
"En cuanto a centrocampistas, uno de los nombres que quiero mantener desde agosto en la lista del Man Utd es Carlos Baleba, porque el Man Utd – puedo garantizar – no ha dejado de discutir internamente el nombre de Carlos Baleba. Baleba todavía es visto como una solución ideal por Ruben Amorim y las personas en el club," dijo Romano en su canal de YouTube. "Junto con Adam Wharton en Crystal Palace y Elliot Anderson en Nottingham Forest, Baleba es visto como uno de los centrocampistas ideales para Amorim. Así que Baleba es muy apreciado por el Man Utd. Un movimiento en enero todavía se ve como poco probable, pero en cualquier momento – enero o verano – si Brighton decide abrir la puerta a una salida, el Man Utd sigue absolutamente interesado en el jugador. Se mantienen en contacto con personas cercanas al jugador.
"Hubo rumores en diciembre sobre el interés del Bayern Múnich en Carlos Baleba. Según me han dicho, el Bayern, en esta etapa, no está trabajando en un acuerdo por Baleba. Sienten que el jugador quiere quedarse en Inglaterra. Sienten que el verano pasado él quería ir al Man Utd, y el Bayern está al tanto de eso. No han iniciado una negociación adecuada por Baleba hasta hoy. Si algo cambia en el verano, les haré saber. Pero hasta hoy, enero de 2026, el Bayern no está trabajando seriamente en un acuerdo para fichar a Carlos Baleba."
- AFP
¿Qué sigue para el Man Utd y el Brighton?
Mientras Baleba representa a Camerún en la Copa Africana de Naciones, el United cierra su año en casa contra el colista de la Premier League, el Wolves, el martes, mientras que el Brighton viaja para enfrentar al West Ham, que está pasando apuros, en la misma fecha.
Anuncios