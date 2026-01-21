+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
United top four favourites Getty/GOAL
Richard Martin

La motivación de Michael Carrick, el punto que Kobbie Mainoo tiene que demostrar y seis razones para creer que el Manchester United terminará en el top cuatro de la Premier League

Aunque esperaron tres años para vencer al Manchester City en Old Trafford y mucho más tiempo para hacerlo con tal autoridad, la victoria contundente del Manchester United en el derbi del fin de semana pasado fue la parte fácil. Cualquier equipo, especialmente uno con un nuevo entrenador que está inmerso en la gloriosa historia del club, puede motivarse para un partido contra sus mayores rivales y ganarlo.

El verdadero desafío para Michael Carrick y el United es respaldar su dominante rendimiento contra el segundo mejor equipo de la Premier League cuando se enfrenten al mejor, el Arsenal, en el Estadio Emirates el domingo. Y es aún más importante que se mantengan motivados cuando llegue su próximo partido en casa contra el Fulham y luego el viaje a mitad de semana al West Ham que sigue.

Carrick podría haber tenido un comienzo de ensueño, pero el camino hacia el objetivo crucial de clasificar para la Liga de Campeones acaba de comenzar, y va a ser arduo. Los archirrivales Liverpool están un punto y un lugar por encima del United en ese cuarto lugar tan importante que garantiza un lugar en la principal competencia europea. 

Acabar quinto también podría ser suficiente para asegurar el fútbol de la Liga de Campeones dado el dominio de los equipos ingleses en las competiciones continentales, pero el United no puede permitirse tomar riesgos ni depender de resultados ajenos. Han estado fuera de la Liga de Campeones por demasiado tiempo y necesitan estar a cargo de su propio destino.

El fracaso del United para aprovechar los fallos de otros equipos y entrar en los cuatro primeros llevó a Roy Keane y Jamie Carragher a descartar sus esperanzas en la Liga de Campeones tan recientemente como el mes pasado. Pero eso fue cuando Ruben Amorim estaba a cargo, y ahora Carrick está montando una ola de optimismo. Keane les decía a sus colegas de Sky Sports que "se calmaran" después de la victoria en el derbi, pero las estrellas se están alineando para que el United construya algo de impulso y capture ese puesto entre los cuatro primeros.

GOAL expone las seis razones por las cuales el United debería, y lo hará, terminar entre los cuatro primeros después de todo...

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nada que perder

    Aunque Carrick es definitivamente menos carismático que su predecesor Amorim, ha demostrado ser mucho más audaz tácticamente. Y si el United continúa abrazando su lado aventurero, pueden acelerar hacia su objetivo ganando más partidos. 

    Algunos defensores de Amorim señalaron el hecho de que el United había perdido solo uno de sus últimos ocho partidos cuando fue despedido, pero el equipo estaba perdiendo demasiados puntos al empatar partidos que deberían haber ganado. El entrenador tendía a jugar a lo seguro, rara vez haciendo ajustes tácticos durante el juego incluso cuando era evidentemente obvio que necesitaba hacerlo, como contra un Everton con 10 hombres también en los empates con Wolves y West Ham en Old Trafford.

    Lo que galvanizó tanto a los aficionados del United el sábado fue cómo el equipo no solo quería vencer al City, sino que querían destruirlos. Ir a por todas es clave para que el United domine a los equipos más débiles, e incluso si pierden algún partido que podrían haber empatado con el enfoque de Amorim, debería llevarlos a ganar considerablemente más puntos que jugando con el freno de mano puesto.

    Mientras que Amorim pensaba que estaba jugando a largo plazo y se le mostraría paciencia, Carrick sabe que ya está en tiempo prestado mientras el club ya busca un entrenador permanente. Su única esperanza de conseguir el trabajo a tiempo completo es lograr que el United vuelva a la Liga de Campeones, e incluso entonces puede que no sea suficiente. Esto significa que no tiene nada que perder, lo que debería hacer que su equipo sea más emocionante y más amenazante.

  • Amad Diallo Bruno Fernandes Manchester United 2025-26Getty Images

    Jugadores en sus mejores posiciones

    Carrick no realizó una clase magistral táctica como tal contra el City, con el más simple y obvio de los cambios siendo suficiente para impulsar al United a la victoria. La decisión más efectiva fue jugar con Bruno Fernandes en el mediocampo ofensivo en lugar de en el rol más retrasado que desempeñó bajo Amorim. 

    Darren Fletcher también había dado a su capitán la libertad de avanzar en sus dos partidos como entrenador interino, y el sábado - por tercer partido consecutivo - Fernandes consiguió una asistencia. Estuvo en su mejor nivel contra el City, creando cuatro grandes oportunidades en el partido, y aunque logró la misma hazaña bajo Amorim, eso fue contra el modesto Wolves, en lugar de contra uno de los mejores equipos de Europa. Ningún jugador había creado tantas oportunidades contra el equipo de Guardiola en una década.

    Fernandes no fue el único jugador en prosperar en su posición natural. Amad Diallo fue restituido al extremo derecho en lugar de ser forzado a jugar como carrilero, lo que significó que no tuvo que defender uno a uno contra Jeremy Doku como lo habría hecho anteriormente. Harry Maguire y Lisandro Martínez también se beneficiaron de regresar a una defensa de cuatro, donde formaron una formidable asociación que aseguró que Erling Haaland no tuviera tiros.

  • Kobbie Mainoo Man UtdGetty

    El punto que Mainoo quiere demostrar

    Kobbie Mainoo fue otro que destacó en un rol más familiar que bajo Amorim, jugando en la formación 4-2-3-1 en la que había brillado al integrarse en el primer equipo bajo Erik ten Hag. De hecho, solo ver a Mainoo en el campo, y mucho menos en el once inicial, era una vista poco familiar pero enormemente bienvenida dado el aparente desdén de Amorim por el internacional inglés.

    Mainoo se sintió importante de nuevo después de ser empujado al borde de dejar el club de su infancia por el portugués, y eso se notó en su actuación de alto octanaje, jugando un papel clave en el plan de presión agresiva del United y añadiendo algo de brillo en la posesión. Mainoo realizó 77 presiones altas en el juego, según Opta, la cuarta cantidad más alta de cualquier jugador del United en toda la temporada, y ahora posee la segunda mayor cantidad de presiones por 90 minutos en la Premier League, solo detrás de Merlin Rohl del Everton.

    La actuación de Mainoo contra el City mostró cuán equivocado había estado Amorim al pasarlo por alto durante tanto tiempo, pero una gran actuación no hace a un gran centrocampista y tiene que seguir produciendo. Afortunadamente, tiene un punto que demostrar después de tanto tiempo en el desierto y estará ansioso por respaldarlo.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Plantilla completa

    Amorim podría argumentar que le faltó fortuna en sus últimos juegos al mando, con Fernandes sucumbiendo a un período muy raro de ausencia mientras Mainoo y Mason Mount también sufrieron lesiones que se sumaron a las ausencias a largo plazo de Maguire y Matthijs de Ligt al margen. Considera que todo esto ocurrió mientras Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui estaban en la Copa Africana de Naciones, también, y el equipo de United estaba gravemente mermado hacia el cambio de año.

    Aun así, Amorim tuvo cerca de un equipo completo durante los primeros cuatro meses de la campaña y no pudo aprovecharlo al máximo.

    Aún así, se podría decir que Carrick tuvo la fortuna de contar con Mbeumo, Amad, Maguire, Martinez, Mount y Mainoo en su primer juego, y sus continuas presencias solo aumentarán la creencia de que puede llevar al United entre los cuatro primeros y mantenerlos allí. 

    Mazraoui se perdió el derbi ya que se estaba preparando para la final de la AFCON con Marruecos, pero volverá para enfrentar al Arsenal, dejando solo a De Ligt y Joshua Zirkzee en la sala de tratamiento. Se espera que la pareja holandesa regrese en febrero, y si ningún jugador sufre nuevas lesiones antes de entonces, Carrick contará con un equipo completamente en forma para los últimos cuatro meses de la temporada.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Foco único

    Aunque las lesiones pueden ocurrir en cualquier momento, Carrick tiene más posibilidades de que su equipo se mantenga en forma que los otros entrenadores con los que compite por ese codiciado puesto entre los cuatro primeros, ya que el United solo tiene los partidos de la Premier League en los que concentrarse. Debe agradecerle a Amorim por eso, ya que el portugués no logró meter al United en Europa - por primera vez en 11 años - y supervisó sus eliminaciones de la Carabao Cup y la FA Cup en la primera ronda, algo que no había sucedido desde la temporada 1981-82.

    El United jugará la menor cantidad de partidos en una temporada desde antes de la Primera Guerra Mundial (40), y ese calendario ligero le da a Carrick una ventaja masiva sobre todos los demás equipos con la vista puesta en clasificarse para la Liga de Campeones. Arsenal, City, Liverpool, Chelsea y Newcastle todavía están involucrados en la FA Cup y la Liga de Campeones, con los Gunners y los Cityzens también programados para jugar al menos uno, y casi seguramente dos más partidos en la Carabao Cup.

    Mientras tanto, el Aston Villa tiene compromisos en la Europa League y la FA Cup, dejando a Everton como el único equipo que aún tiene una oportunidad realista de rivalizar con el United por un lugar entre los cuatro primeros que solo tiene un objetivo del cual preocuparse.

    Esto significa que el equipo del United debería estar más fresco que el resto, mientras que también tendrán más tiempo para preparar los planes de juego en el campo de entrenamiento.

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rivales desmoronándose

    Esta temporada ha sido testigo de la carrera más competitiva por el fútbol de la Liga de Campeones en la historia de la Premier League, con solo seis puntos separando al Liverpool en el cuarto lugar y al Brighton en el puesto 12. Esto significa que no se puede dar por sentado a ningún equipo, como bien sabe el United después de no haber vencido a todos los equipos en los últimos seis al menos una vez. 

    Sin embargo, también significa que todos los equipos a su alrededor tienen sus problemas. Mientras que Arsenal, City y Aston Villa deberían estar seguros de terminar entre los tres primeros y asegurar su boleto de regreso a la Liga de Campeones, los puestos cuarto y quinto están realmente en juego.

    Liverpool no ha ganado en sus últimos cuatro partidos de liga, lo que significa que Arne Slot no está lejos de ser despedido, mientras que Chelsea, que está un punto y un lugar por debajo del United, tiene a un entrenador casi novato a cargo en Liam Rosenior y un equipo talentoso pero desajustado que carece de experiencia de manera severa.

    El Brentford, en séptimo lugar, es la sorpresa de la temporada, y estar siquiera en la conversación es un logro increíble para las Abejas dado que es la primera temporada de Keith Andrews como entrenador y perdió a tantos jugadores clave en el verano, incluidos sus dos máximos goleadores y su capitán. Pero Brentford ha perdido el 40 por ciento de sus partidos y tiene poca experiencia en la lucha por puestos europeos.

    El Newcastle, empatado en puntos con las Abejas en el octavo lugar, está luchando por la consistencia y desgastado por compaginar la Liga de Campeones, mientras que el Sunderland, también con 33 puntos, carece de la verdadera calidad para mantener una carga de los cuatro primeros. En cuanto a Everton, Fulham y Brighton por debajo de ellos, todos parecen tener demasiados defectos para armar una racha consistente de victorias.

