¿La Lionel Messi del fútbol femenino? Aitana Bonmatí opina sobre las comparaciones con el ícono argentino a pesar del tercer Balón de Oro consecutivo de la estrella del Barcelona

Bonmati se dirige a la final de la Nations League como el corazón de tanto Barcelona como España, llevando una vez más a su equipo a otra gran confrontación. Las campeonas del mundo enfrentan a Alemania en dos partidos, comenzando en Stuttgart el viernes antes de regresar al Estadio Wanda Metropolitano en Madrid, donde se espera que más de 70,000 aficionados asistan. La consistencia de la joven de 27 años ha sido extraordinaria. Desde la Eurocopa 2016 hasta el Mundial 2023, pasando por múltiples finales de la Liga de Campeones hasta una temporada perfecta el año pasado, Bonmati ha estado a la altura de cada ocasión. Su actuación contra Alemania en la semifinal de la Eurocopa sigue siendo uno de los momentos definitorios de la era moderna de España.

A pesar de su ascenso meteórico, la centrocampista del Barça se mantiene con los pies en la tierra. Al ser preguntada sobre cómo se siente al regresar a otra etapa decisiva con España, enfatizó cómo el equipo no puede permitirse dar nada por sentado. "Parece normal, pero estamos en otra final. No se puede dar por sentado. Estoy muy agradecida por lo que me está pasando y por lo que todos estamos experimentando. Hemos llegado a las finales en cada campeonato en el que hemos jugado. El camino no es fácil, y tenemos que valorarlo. Ganas o pierdes, pero eso no es todo, porque llegar aquí es increíblemente difícil."

Bonmati también fue preguntada sobre la mentalidad de España al enfrentar el primer partido contra Alemania, y dejó clara su intención y dijo: "Está claro: ya que estamos aquí, tenemos que darlo todo y ganar. Queremos este título de la Nations League. Es cierto que es una final inusual, porque se juega a dos partidos. Por eso la idea es abordar cada partido como si fuera único. Si intentas jugar a lo seguro, podría resultar contraproducente."