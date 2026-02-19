Getty Images Sport
La leyenda del Tottenham critica al capitán del Arsenal por su reacción «inapropiada» tras el empate con los Wolves
Los Gunners, sorprendidos por la remontada tardía de los Wolves
El equipo de Mikel Arteta parecía encaminarse hacia una victoria rutinaria en Molineux, con una cómoda ventaja de dos goles sobre el colista de la Premier League. Sin embargo, un catastrófico colapso en los últimos minutos hizo que el equipo londinense perdiera su ventaja, ya que los goles de Hugo Bueno y Tom Edozie le dieron al Wolverhampton un punto inesperado.
El resultado supone un duro golpe para las aspiraciones del Arsenal de ganar el campeonato y da un gran impulso al Manchester City en la lucha por el título, ya que el equipo de Pep Guardiola se encuentra a cinco puntos con un partido menos. La naturaleza del empate ha dejado a los Gunners desconcertados, sobre todo teniendo en cuenta que controlaron completamente el partido durante la primera hora, antes de que surgieran las debilidades defensivas.
El capitán Saka no ocultó su decepción tras el pitido final y admitió que el ambiente en el vestuario había cambiado. «Hay un ambiente muy apagado [en el vestuario]», declaró Saka a Sky Sports. «Estoy muy decepcionado con el resultado y, sobre todo, con cómo jugamos en la segunda parte, muy lejos del nivel que hemos marcado esta temporada».
La fragilidad mental vuelve a aparecer en la lucha por el título
El empate sigue la pauta de pérdida de puntos de los hombres de Arteta, que también tropezaron contra el Brentford la semana pasada. Hoddle cree que estos resultados apuntan a un cambio psicológico más profundo dentro de la plantilla, lo que sugiere que la arrogancia «autoritaria» que definió su forma al comienzo de la temporada ha sido sustituida por una visible sensación de inquietud.
Para una plantilla joven que ha tenido dificultades para cruzar la línea de meta en temporadas anteriores, estos reveses consecutivos se consideran una prueba de fuego para su madurez. Hoddle señaló que la confianza anterior de un equipo que afirmaba «vamos a ganar el título» ha sido sustituida por un grupo que parece dudar de sus propias credenciales bajo los focos de la recta final.
El exentrenador del Tottenham destacó que ahora la presión recae firmemente sobre los hombros de los jugadores para que se mantengan unidos. «Veo al Arsenal contra el Brentford y el Wolves y siento que están empezando a dudar de sí mismos», declaró Hoddle a Premier League Productions. «Hace unos meses no era así... pero ahora dudan de sí mismos y están bajo presión, y todo es cuestión de mentalidad».
Hoddle cuestiona la actitud del capitán Saka
Al analizar las consecuencias, Hoddle fue muy objetivo en su valoración de la entrevista posterior al partido concedida por Saka. Aunque muchos elogiaron al internacional inglés por su honestidad respecto al rendimiento del equipo, el comentarista argumentó que el lenguaje corporal de un capitán debe inspirar más confianza en momentos de crisis.
«Es interesante, porque él era el capitán esta noche», comentó Hoddle. «Para mí, fue muy sincero, muy sincero al decir que tienen que mejorar... bla, bla, bla. Pero su actitud no me pareció la adecuada. Tu actitud tiene que ser un poco más optimista, él estaba muy apagado, muy apagado».
Saka, sin embargo, se centró en las cuestiones tácticas y de impulso a las que se enfrenta el equipo. «Es hora de que reflexionemos sobre las últimas actuaciones y solucionemos los problemas de inmediato para poder volver a ganar partidos, encadenar una racha y generar impulso, porque ahora mismo lo hemos perdido un poco», concluyó el extremo.
Un fin de semana decisivo para los londinenses
El empate en Molineux ha dejado al Arsenal en una situación precaria en la que ya no puede permitirse ningún margen de error. Con el impulso posiblemente cambiando hacia sus rivales, los próximos partidos se consideran ampliamente como el tramo decisivo que determinará si los Gunners pueden mantener su desafío o si su duro trabajo se desmoronará.
Arteta se enfrenta a la difícil tarea de disipar las dudas que se han infiltrado en la mente de sus jugadores antes del próximo enfrentamiento. Es probable que el cuerpo técnico se centre en la estabilidad defensiva y en el reajuste psicológico para garantizar que los colapsos al final del partido, como el visto en West Midlands, no se conviertan en algo habitual.
El Arsenal debe prepararse ahora para su próximo partido de la Premier League, en el que se enfrentará al Tottenham en el derbi del norte de Londres el domingo, un día después de que el City se enfrente al Newcastle.
