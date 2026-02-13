La leyenda del Tottenham abandona la entrevista tras responder con brusquedad a una pregunta sobre su posible nombramiento como entrenador jefe

El incidente ocurrió tras la contundente victoria por 4-0 del Ferencvaros en la Copa de Hungría el miércoles por la noche. A pesar del resultado positivo en el campo, el ambiente tras el partido se enfrió cuando la conversación pasó de la victoria en la copa a la crisis que se está desarrollando en el Tottenham. Con los Spurs buscando actualmente un nuevo entrenador tras el despido de Thomas Frank a principios de esta semana, el nombre de Keane ha sido muy relacionado con la vacante.

Cuando un periodista le preguntó directamente si esperaba recibir una invitación del Tottenham para convertirse en su próximo entrenador, el estado de ánimo de Keane se agrió al instante. El irlandés se encogió de hombros con mal humor antes de responder bruscamente: «No puedo evitar las especulaciones». Sin esperar a que le hicieran más preguntas, terminó abruptamente la entrevista y se marchó. La reacción pone de manifiesto la presión que rodea la situación, ya que Keane está claramente molesto por los rumores incesantes que le distraen de su actual éxito en Hungría.