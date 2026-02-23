La leyenda del Manchester United revela que rechazó volver a Old Trafford para seguir en su actual club

En declaraciones a The Overlap, de Sky Bet, afirmó: «Sí, hablé con Ed [Woodward] dos veces sobre la posibilidad de asumir un cargo aquí, pero en ese momento no creía que mi trabajo en el Ajax hubiera terminado, dado el camino que estábamos siguiendo; aún no habíamos llegado a nuestra meta. Tuve dos buenas conversaciones con él en dos momentos distintos sobre un puesto, probablemente habría sido junto a él. Ed hizo un gran trabajo al frente del club. Principalmente en el aspecto comercial, por supuesto que estuvo involucrado en la venta del club.

«En ese sentido, y también porque he estado con él en muchas reuniones con la ECA (Asociación de Clubes Europeos), la calidad de ciertos aspectos de él no es muy buena, pero probablemente dirías que estaría bien tener algo en el ámbito futbolístico a su lado. Ahora creo que en los últimos dos o tres años el United ha intentado trabajar para organizar el aspecto futbolístico y no solo contar con el director ejecutivo, David Gill, y Sir Alex Ferguson. Eso ya no va a funcionar, no va a volver».

A Van der Sar también le preguntaron por sus planes de futuro, pero aún no ha decidido cuál será su próximo paso.

«Aún no lo tengo decidido. He mantenido algunas conversaciones con cazatalentos, algunas partes, algunos propietarios de varios clubes, pero aún no he encontrado el proyecto adecuado ni he tomado una decisión», añadió.

«Creo que la vida que llevo en este momento, viajando mucho y haciendo cosas interesantes con algunos proyectos comerciales en Asia, me gusta. Pero llega un momento en el que sientes que los conocimientos que has adquirido te permiten dar un paso adelante. Tengo 55 años, así que creo que aún me quedan cuatro o cinco años para dedicarme al fútbol o a una organización. No tiene por qué ser un club de fútbol, puede ser una organización relacionada con el fútbol, pero tiene que tener que ver con el deporte».