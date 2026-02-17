Getty
La lesión de Jude Bellingham es más grave de lo que se temía inicialmente, y la estrella del Real Madrid se perderá la última concentración de Inglaterra antes del Mundial
Bellingham abandonó el partido de La Liga entre lágrimas.
Bellingham salió cojeando del partido de La Liga contra el Rayo Vallecano el 1 de febrero. Abandonó el encuentro entre lágrimas tras lesionarse cuando faltaban menos de 10 minutos para el final, al caer al césped mientras perseguía un balón suelto.
Enseguida quedó claro que Bellingham había sufrido una lesión grave, ya que el dinámico centrocampista se agarraba la pierna izquierda. El Real Madrid no tardó en realizarle las pruebas médicas, que determinaron que no sería necesaria una intervención quirúrgica.
Partidos que Bellingham podría perderse con el Real Madrid y la selección inglesa
Los plazos iniciales de recuperación indicaban que Bellingham podría estar fuera de juego durante unas cinco semanas, y los blancos se mostraban confiados en que su emblemático número 5 estaría listo para el encuentro con el Getafe, su rival local, el 2 de marzo.
Según The Sun, ese programa de rehabilitación llevará bastante más tiempo, ya que no se quiere correr ningún riesgo con la forma física de Bellingham. Ahora se informa de que podría estar fuera de juego hasta principios de abril.
Una ausencia de tal duración le impediría participar en los partidos amistosos de Inglaterra contra Uruguay y Japón a finales de marzo. Esos encuentros serán los últimos que disputen los Tres Leones antes de centrar su atención en la Copa del Mundo.
Bellingham también se perderá partidos cruciales en la lucha por el título de La Liga del Real Madrid, así como los dos partidos de la eliminatoria de la fase final de la Liga de Campeones contra el Benfica de José Mourinho. Es posible que no esté de vuelta para los octavos de final de la competición europea, en los que el Real Madrid podría enfrentarse al Manchester City.
Tuchel informa sobre el estado físico de Bellingham
Bellingham solo ha sido titular en un partido con Inglaterra, el último contra Albania en noviembre, desde junio de 2025. El verano pasado se sometió a una operación de hombro, lo que retrasó su inicio en la actual campaña.
Se han planteado dudas sobre su relación laboral con el seleccionador de los Tres Leones, Tuchel, ya que el exigente técnico alemán ha afirmado que no concederá ninguna plaza en el Mundial basándose únicamente en la reputación.
Sobre la forma física de Bellingham, ha dicho: «El club es un poco más cauteloso en cuanto a las perspectivas de su recuperación. Jude está esforzándose mucho y, tal y como lo conocemos, es muy decidido y súper profesional. Hará todo lo posible por estar con nosotros en marzo.
Por supuesto que estamos en contacto, es lo normal, y le deseamos lo mejor. Haremos todo lo que podamos por él, le ayudaremos y le apoyaremos. Es una pequeña carrera contra el tiempo. Personalmente, soy optimista, pero no estoy seguro».
¿Será seleccionado Bellingham independientemente de ello?
Se espera que Bellingham sea convocado para la Copa del Mundo, independientemente de si participa o no en los partidos internacionales de marzo, ya que su capacidad para cambiar el rumbo de un partido es incuestionable.
El exdelantero de Inglaterra Michael Owen declaró recientemente a GOAL, cuando se le preguntó si el «galáctico» del Real Madrid estaría en el avión: «Yo le daría un puesto a Jude Bellingham si está en forma. Es uno de los mejores jugadores del mundo, no solo de Inglaterra. Depende en gran medida de si Tuchel saca a uno de esos 10 a una posición más amplia para que quepan todos.
Si todos están en plena forma y rindiendo al máximo, para mí Jude Bellingham es el mejor jugador del país para esa posición. Pero antes hay que tener en cuenta algunos «si» y «pero».
Inglaterra disputará dos amistosos previos al torneo en suelo estadounidense cuando se dirija a Florida, contra Nueva Zelanda y Costa Rica, lo que permitiría a Bellingham volver a la acción internacional.
Tuchel, que ha firmado una ampliación de contrato hasta 2028, verá a los Tres Leones iniciar su andadura en la lucha por la corona mundial cuando se enfrenten a Croacia en Texas, en el impresionante estadio de los Dallas Cowboys de la NFL, el 17 de junio.
