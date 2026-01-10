El inglés de 41 años comienza a trabajar en serio cuando el Chelsea cruza Londres para enfrentarse al Charlton en la tercera ronda de la FA Cup la noche del sábado, pero en verdad eso parece ser solo un calentamiento para lo que está por venir, aunque ciertamente no puede permitirse un paso en falso temprano.

Rosenior estaba observando cuando su nuevo equipo cayó al octavo lugar en la tabla después de una derrota ante sus rivales del oeste de Londres, el Fulham, el miércoles, y ahora se encuentran tan cerca del Tottenham, que está en la decimocuarta posición, como del Liverpool, que está en cuarto. Mientras tanto, su lugar en los últimos 16 de la Liga de Campeones está lejos de estar garantizado y se avecina una serie de partidos.

Aunque el Chelsea no está necesariamente en la peor forma, el nuevo entrenador llega en un momento de alta presión y hereda una serie de problemas antiguos y más recientes que deben abordarse si quiere tener alguna oportunidad de demostrar que sus críticos están equivocados y convertirse en un éxito en Stamford Bridge.