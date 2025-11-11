La Federación Española de Fútbol expresa "sorpresa y consternación" mientras Lamine Yamal se retira del equipo tras someterse a un "procedimiento invasivo" el mismo día que la estrella del Barcelona debía presentarse en la concentración de noviembre

No participará en esos partidos, con la RFEF diciendo en un comunicado en el sitio web oficial de la asociación: “Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa e incomodidad al conocer a las 13:47 del lunes 10 de noviembre, día del inicio del entrenamiento oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal se había sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de su molestia púbica esa misma mañana.

“Este procedimiento se llevó a cabo sin comunicación previa al personal médico de la Selección Nacional, con conocimiento de los detalles solo a través de un informe recibido a las 22:40 anoche, el cual indicaba la recomendación médica de reposo por 7-10 días.

“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al atleta de la actual convocatoria. Confiamos en que se recuperará bien y le deseamos una pronta y completa recuperación.”