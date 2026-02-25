La exguardameta de las Lionesses Mary Earps se disculpa por el «daño» causado por su autobiografía y revela que se reunió con Sarina Wiegman tras su «primera experiencia con la cultura de la cancelación»

Earps concedió una serie de entrevistas en torno a la fecha de publicación del libro, pero ahora ha hablado sobre la situación por primera vez en varios meses y ha admitido que, tras haber tenido tiempo para digerirlo todo y reflexionar, puede «entender» la reacción que ha suscitado su autobiografía.

En declaraciones a ITV News, la portera del París Saint-Germain dijo: «Ha sido una época muy loca. Especialmente noviembre y diciembre fueron bastante difíciles. Lo describiría como mi primera experiencia con la cultura de la cancelación y no se lo recomendaría a nadie. Bromas aparte, noviembre y diciembre fueron duros, pero en última instancia se debe a mi libro, que lleva mi nombre y mi cara, y asumo toda la responsabilidad por ello.

No se trataba necesariamente del hecho de que compartiera mis experiencias, sino más bien de la forma en que se expresaron algunas de ellas. La forma en que me expresé en algunos momentos, las decisiones que se tomaron en torno al libro. No solo el libro en sí. Así que, sí, hay un montón de cosas. La situación se descontroló muy rápidamente. Creo que lo único que se puede hacer a partir de ahí es aprender y crecer. Me tomo muy en serio mi responsabilidad como modelo a seguir.

No puedes limitarte a estar en primer plano y disfrutar de las alegrías de la primavera cuando las cosas van realmente bien. Por supuesto, la vida a veces nos da lecciones difíciles, y creo que es importante ser auténtico y responsable también en esos momentos. Creo que eso es lo que deben ser los verdaderos modelos a seguir».