La estrella «loca» del Tottenham es señalada como un «blanco fácil» para los rivales, mientras que el exdelantero de los Spurs explica la principal razón de las dificultades de su antiguo equipo
Romero criticó el mercado de fichajes y fue expulsado en Old Trafford.
Romero, que lleva el brazalete de capitán de los Spurs, ha sido protagonista de titulares desafortunados esta temporada. Criticó abiertamente la política de fichajes del equipo tras el empate 2-2 con el Manchester City, en el que jugó a pesar de no encontrarse bien. Tras el partido, publicó en las redes sociales: «Quería estar disponible para ayudarles aunque no me encontraba bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, algo increíble, pero cierto y vergonzoso».
En el siguiente partido del Tottenham, Romero recibió una tarjeta roja durante un choque con el Manchester United en Old Trafford. Esa expulsión resultó costosa, ya que los Spurs cayeron por 2-0. El entrenador danés Thomas Frank solo duró un partido más, una derrota ante el Newcastle, antes de ser relevado de sus funciones.
Los Spurs, que ahora trabajan bajo la dirección del entrenador interino Igor Tudor, han caído al puesto 16 de la tabla de la Premier League, a solo cinco puntos de la zona de descenso. Se está cuestionando si se verán arrastrados a una lucha por la supervivencia.
Zamora explica por qué el capitán de los Spurs se ha convertido en un «blanco fácil».
El exdelantero del Tottenham Zamora, en declaraciones a BestBettingSites.co.uk, la página web de los mejores casinos, explicó a GOAL por qué los Spurs están pasando por un momento tan difícil: «Yo sigo fijándome en su defensa, y probablemente sea así como los he visto durante los últimos cuatro o cinco años. Nunca miro a los centrales ni a los cuatro defensas y pienso: "Sois una unidad organizada".
«Romero está loco. Cada semana pienso que se le puede sacar un penalti o que siempre hay posibilidades de provocarle y que le expulsen. Para mí, como delantero, sería un objetivo fácil cada semana: le das un empujón, él se venga y se va expulsado, y te quedas con 10 hombres.
Simplemente no parecen lo suficientemente sólidos y hay que construir los cimientos a partir de ahí. Se ha hablado mucho de los goles que encaja el Arsenal, y del Chelsea, con [John] Terry, [Ricardo] Carvalho y [William] Gallas, que era una buena defensa de cuatro. Hay que construir desde la defensa y luego ir hacia adelante y tener un par de chicos que puedan crear ocasiones y marcar goles».
El Tottenham ordena a Romero que renuncie a sus funciones como capitán
Zamora no es el único observador que ha detectado graves defectos en el juego de Romero, ya que el exentrenador de la Premier League Sam Allardyce opina que al ganador de la Copa del Mundo se le deberían retirar sus funciones de liderazgo.
El exseleccionador de Inglaterra Allardyce ha declarado: «Cristian Romero es uno de esos jugadores típicos que simplemente no aprenden. Tiene mucho talento, pero también muchos defectos que no ha corregido. Sigue cometiendo los mismos errores que cuando fichó por el Tottenham.
O le quitan la capitanía, o alguien le dice: "Mantente en pie, no quiero que te tires al suelo cuando hagas una entrada", y si sigue haciéndolo, entonces hay que sacarlo del equipo.
Está dando mala reputación a sus entrenadores por no poder controlarlo. Si eres central, tu prioridad es defender, no lo bien que juegas con el balón, eso solo es un extra».
Partidos del Tottenham 2025-26: fecha del derbi contra el Arsenal en el primer partido de Tudor
Zamora ha advertido a los Spurs que «probablemente solo podrán pasar desapercibidos durante dos años» antes de que dejen de ser considerados parte de los legendarios «Seis Grandes» de la Premier League. La temporada pasada terminaron en el puesto 17, a pesar de ganar la Europa League con Ange Postecoglou.
La campaña actual vuelve a ser difícil y las cosas no van a mejorar, ya que el primer partido de Tudor al frente del equipo será el derbi del norte de Londres contra su archirrival, el Arsenal, el domingo.
