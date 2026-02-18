Getty Images Sport
Traducido por
La estrella del Real Madrid Vinicius Junior emite un comunicado en el que acusa al «cobarde» Gianluca Prestianni de insultos racistas, mientras que Kylian Mbappé pide que el extremo del Benfica sea sancionado de por vida en la Liga de Campeones
El Benfica contra el Real Madrid suspendido por acusaciones
El Real Madrid venció al Benfica por 1-0 en el partido de ida de la eliminatoria de la fase final de la Liga de Campeones, pero el encuentro se vio empañado por acusaciones de racismo. Vinicius Jr marcó un magnífico gol de la victoria, pero fue amonestado por su celebración. A continuación se produjo un altercado entre Vinicius y Prestianni, lo que llevó al jugador del Real Madrid a acudir al árbitro para denunciar un presunto insulto racista. Vinicius y sus compañeros abandonaron entonces el terreno de juego, ya que se activó el protocolo antirracismo de la FIFA, antes de que se reanudara el partido.
- (C)Getty Images
Vinicius emite un comunicado
Vinicius emitió un comunicado sobre el incidente tras el partido. Publicó en sus historias de Instagram: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me han sacado tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, solo ha sido un protocolo mal ejecutado que no ha servido para nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) mostró su apoyo a Vinicius con un mensaje en las redes sociales: «La CBF se solidariza con Vinícius Júnior, víctima de otro acto de racismo este martes, tras marcar con el Real Madrid contra el Benfica en Lisboa. El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vamos, no estás solo. Su actitud ante la acción o el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de ti. Seguiremos firmes en la lucha contra todas las formas de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre».
Prestianni niega las acusaciones.
Prestianni negó las acusaciones de Vinicius en su propia declaración en las redes sociales, en la que decía: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr, quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que he recibido de los jugadores del Real Madrid».
El entrenador del Benfica, José Mourinho, dijo cuando se le preguntó sobre el incidente: «Quiero ser independiente. No quiero decir "creo a Prestianni o no creo a Vinicius", porque han contado dos cosas completamente diferentes».
Mbappé pide que se prohíba de por vida a Prestianni participar en la UCL.
Su compañero en el Real Madrid, Kylian Mbappé, habló sobre la situación tras el partido y pidió que Prestianni fuera sancionado con la exclusión de la Liga de Campeones. Declaró a Teledeporte: «Prestianni llamó claramente mono a Vini Jr, lo hizo cinco veces. Lo vi. La UEFA tiene las mejores cámaras, ahora esperamos. Esto es inaceptable. No es mi tipo de persona. El Benfica es un gran club, no tengo nada en contra, pero Prestianni no debería volver a jugar nunca más en la Liga de Campeones».
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, también dijo que debe haber «tolerancia cero» en lo que respecta a los insultos racistas. Declaró a los periodistas: «El árbitro me dijo que no había oído nada y que no puede hacer nada en este tipo de situaciones. Fuera cual fuera la decisión de Vini Jr., le habríamos apoyado. Obviamente, le apoyamos y no podemos tolerar este tipo de comportamiento, especialmente en un campo de fútbol. Fuera cual fuera la decisión de Vini Jr., le habríamos apoyado. No vi la celebración de Vini Jr., pero sí vi el fantástico gol. Cuando Mourinho se entere de lo que pasó y de lo que dijo su jugador, será el primero en decir que no lo va a permitir. Tolerancia cero con esto, y estamos muy contentos con el rendimiento del equipo. Todos los jugadores hicieron un partido muy sólido, y este es el Real Madrid que queremos ver.
Lo triste es que no es la primera vez que ocurre. No solo es un jugador espectacular, sino también una gran persona y un gran tipo al que todos quieren. En cuanto lo conoces, te das cuenta rápidamente de lo buena persona que es y de cuántas veces ha tenido que luchar contra situaciones como esta. Siempre ha sido un luchador, siempre lo será, y nosotros siempre estaremos a su lado».
- getty
«Una vergüenza para el fútbol».
El lateral del Madrid Trent Alexander-Arnold también se pronunció sobre el «repugnante» incidente. El exjugador del Liverpool dijo: «No puedo comentar mucho al respecto porque probablemente haya una investigación en curso... pero creo que lo que ha pasado esta noche es una vergüenza para el fútbol. Ha eclipsado la actuación, especialmente después de un gol tan increíble. Vini ha sufrido esto varias veces a lo largo de su carrera y que haya ocurrido esta noche y nos haya arruinado la velada es una vergüenza, una vergüenza para el fútbol. No hay lugar para esto en la sociedad. Es repugnante».
Se espera que la UEFA investigue las acusaciones tras otra noche desagradable para el fútbol. Los dos equipos volverán a enfrentarse el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de la eliminatoria.
Anuncios