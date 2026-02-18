La estrella del Real Madrid Vinicius Junior emite un comunicado en el que acusa al «cobarde» Gianluca Prestianni de insultos racistas, mientras que Kylian Mbappé pide que el extremo del Benfica sea sancionado de por vida en la Liga de Campeones

Su compañero en el Real Madrid, Kylian Mbappé, habló sobre la situación tras el partido y pidió que Prestianni fuera sancionado con la exclusión de la Liga de Campeones. Declaró a Teledeporte: «Prestianni llamó claramente mono a Vini Jr, lo hizo cinco veces. Lo vi. La UEFA tiene las mejores cámaras, ahora esperamos. Esto es inaceptable. No es mi tipo de persona. El Benfica es un gran club, no tengo nada en contra, pero Prestianni no debería volver a jugar nunca más en la Liga de Campeones».

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, también dijo que debe haber «tolerancia cero» en lo que respecta a los insultos racistas. Declaró a los periodistas: «El árbitro me dijo que no había oído nada y que no puede hacer nada en este tipo de situaciones. Fuera cual fuera la decisión de Vini Jr., le habríamos apoyado. Obviamente, le apoyamos y no podemos tolerar este tipo de comportamiento, especialmente en un campo de fútbol. Fuera cual fuera la decisión de Vini Jr., le habríamos apoyado. No vi la celebración de Vini Jr., pero sí vi el fantástico gol. Cuando Mourinho se entere de lo que pasó y de lo que dijo su jugador, será el primero en decir que no lo va a permitir. Tolerancia cero con esto, y estamos muy contentos con el rendimiento del equipo. Todos los jugadores hicieron un partido muy sólido, y este es el Real Madrid que queremos ver.

Lo triste es que no es la primera vez que ocurre. No solo es un jugador espectacular, sino también una gran persona y un gran tipo al que todos quieren. En cuanto lo conoces, te das cuenta rápidamente de lo buena persona que es y de cuántas veces ha tenido que luchar contra situaciones como esta. Siempre ha sido un luchador, siempre lo será, y nosotros siempre estaremos a su lado».