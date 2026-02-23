Getty
La estrella del Manchester United recibe una sanción de seis meses sin poder conducir y una multa tras alcanzar velocidades impactantes en una zona residencial
Yoro sancionado con la prohibición de conducir
Yoro había sido sancionado con seis meses de inhabilitación para conducir y una multa de 666 libras esterlinas tras ser sorprendido conduciendo a exceso de velocidad. El jugador, de 22 años, también tendrá que pagar 120 libras esterlinas en concepto de costas y un recargo de 266 libras esterlinas para la víctima. Yoro no compareció ante el tribunal, pero su abogada, Lisa Nevitt, explicó que la estrella del Manchester United «iba con prisa para llevar a un amigo a la estación de tren» y también presentó una disculpa en nombre del defensa.
Nevitt añadió: «No es susceptible de una inhabilitación por acumulación de puntos, pero entiende que, debido a la velocidad implicada, es muy probable que el tribunal le imponga una inhabilitación en lugar de puntos de penalización. Nuestro cliente desea aprovechar esta oportunidad para disculparse por el incidente, que se produjo cuando se apresuraba para llevar a un amigo a la estación de tren.
Nuestro cliente afirma además que cree que el exceso de velocidad se produjo en un punto en el que la carretera era ancha y había pocas posibilidades de entrar en contacto con usuarios vulnerables de la vía pública, como peatones».
El Manchester United le gana al Madrid por Yoro.
Yoro fichó por el Manchester United en 2024 por 52 millones de libras (68 millones de dólares) después de que los Red Devils ganaran la carrera por su fichaje. El Real Madrid había sido uno de los clubes interesados en el defensa, pero él optó por Old Trafford.
Los Red Devils han atravesado una época difícil desde la llegada de Yoro, con el despido de Rubén Amorim en enero tras 14 meses al frente del equipo, pero él insiste en que no se arrepiente de su decisión de fichar por el club de la Premier League.
«Incluso con la temporada pasada, nunca tuve ese sentimiento de arrepentimiento», afirmó. «Conozco al Manchester United, sé que a veces se puede tener una mala temporada. Pero este club es un club de primera, no hay duda al respecto. Conocía el proyecto antes de venir. Por supuesto, no esperaba terminar 15º en el primer año, es algo que tenemos que afrontar.
Pero hoy mi elección es el Manchester [United] y estoy muy contento con ella. Sé que algunas personas hablaron de esto el año pasado debido a los resultados. Puedo entenderlos, pero, sinceramente, es mi elección y mi carrera. Sé lo que estoy haciendo y voy a mejorar en el futuro».
Yoro, candidato al éxito en el Manchester United
Yoro ha sido señalado como una pieza clave para el United. El exjugador de los Red Devils Phil Jones declaró en la página web oficial del club: «Creo que ha estado realmente muy bien. Me gustan sus características como jugador, como central, especialmente en el lado derecho de una defensa de tres.
Creo que tiene velocidad y capacidad atlética, lo que considero fundamental para un central en la Premier League actual. Técnicamente, es muy bueno con el balón. En la construcción del juego, es muy bueno y muy fiable. Lee muy bien el juego. Es fuerte en ambas áreas. Así que, sí, va a ser un jugador importante para el Manchester United durante muchos años».
Yoro vuelve tras la lesión de Martínez
Yoro volvió al once inicial del Manchester United el lunes contra el Everton, ya que Lisandro Martínez no pudo jugar por una lesión. El argentino tiene una pequeña lesión en la pantorrilla y se espera que también se pierda el próximo partido del United contra el Crystal Palace en la Premier League, lo que significa que Yoro podría seguir en la defensa para la visita de los Eagles.
