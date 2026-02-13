Getty Images Sport
La estrella del Manchester City, Rodri, acusado por sus comentarios «injustos» sobre el árbitro, mientras que el ganador del Balón de Oro se enfrenta a una posible sanción
Rodri acusado por criticar al árbitro
Según BBC Sport, Rodri ha sido sancionado por la Federación Inglesa de Fútbol tras los comentarios que hizo sobre los árbitros tras el empate del City con los Spurs. El internacional español se enfadó mucho porque se concedió el primer gol de Dominic Solanke, a pesar de que este parecía haber pisado la pierna de Marc Guehi por detrás.
Rodri afirmó que la decisión «no fue justa» y declaró: «Sé que hemos ganado demasiado y que la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral.
No es justo porque trabajamos muy duro. Cuando todo termina, te sientes frustrado».
Solanke marcó un segundo gol brillante, con una chilena, y Rodri consideró que el primero fue un punto de inflexión.
Añadió: «Es el primer gol que marcan, quizá [si] no hubieran marcado este gol, habríamos ganado el partido».
También alegó que ha habido una serie de malas decisiones.
«Es un partido tras otro, y eso no es posible», añadió Rodri.
«Sinceramente, nunca hablo de los árbitros, respeto enormemente su trabajo. Pero tienen que prestar atención a estas cosas.
«Él (Solanke) le dio una patada en la pierna, está muy claro... Son dos, tres partidos seguidos y no sé por qué».
La FA toma medidas drásticas
La FA afirmó que Rodri «actuó de manera inadecuada durante una entrevista con los medios tras el partido al realizar comentarios que implicaban parcialidad y/o cuestionaban la integridad de un árbitro». Tiene hasta el 18 de febrero para responder.
Existe la posibilidad de que sea sancionado, lo que supondría un duro golpe para las esperanzas del City de ganar el título. El exentrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, fue sancionado con dos partidos tras alegar que el árbitro Paul Tierney tenía «algo en contra» de su equipo.
Rodri cuenta con el respaldo del entrenador del Manchester City, Guardiola.
Pep Guardiola no criticó tanto a los árbitros, pero aún así se mostró desconcertado por la decisión de conceder el gol de Solanke.
Dijo: «Si un defensa central le hace eso a un delantero, es penalti, ¿no?».
También pareció sugerir que el árbitro ayudó al Tottenham con su decisión, y añadió: «Nada ha cambiado la opinión que tenía en el pasado.
Hubiéramos preferido no tener esa transición, pero no me importa el tema emocional por el gol que el árbitro le dio al Tottenham.
Después de eso, es difícil controlar el impulso. El partido se jugó bien.
Contra el United, podría decir muchas cosas [sobre cómo jugamos]. Hoy, en general, se jugó muy bien».
Guardiola sobre el estado físico de Haaland y el desafío del Arsenal
El City se enfrentará al Salford City en un interesante partido de la FA Cup este fin de semana, antes de volver a la lucha por el título de la Premier League contra el Newcastle United el próximo fin de semana. Actualmente se encuentra a solo cuatro puntos del líder, el Arsenal, tras haber vencido al Fulham por 3-0 a mitad de semana.
Guardiola también ha dado información sobre el estado físico del delantero Erling Haaland, después de que fuera sustituido en el descanso.
Añadió: «Molestias. No se sentía cómodo. ¿La razón? Muchos partidos. No he hablado con los médicos, no sé exactamente qué le pasa.
Dijo que no se sentía cómodo y, con el 3-0, con Omar y los partidos que quedan por delante, era de sentido común».
Sobre la lucha por el título, dijo: «No estábamos a nueve puntos [de distancia] antes de Anfield, no estamos a tres puntos [de distancia] antes del Brentford-Arsenal, después de eso ya veremos.
Siempre digo que el objetivo es crecer, crecer y crecer. Se trata de cómo podemos ser más consistentes durante los 90 minutos, cómo podemos mejorar y que los jugadores sientan que están haciendo lo que queremos hacer.
Podemos hacerlo en términos de mentalidad y patrones defensivos y ofensivos. Lo estamos haciendo».
