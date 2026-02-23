La estrella del Manchester City corre el riesgo de perderse el partido decisivo por el título contra el Arsenal debido a una posible sanción de dos partidos

La lucha por el título de la Premier League se está calentando con el Arsenal y el Manchester City peleando por el primer puesto. El equipo de Pep Guardiola presionó a los Gunners el sábado al vencer al Newcastle y reducir la diferencia a solo dos puntos. Sin embargo, el equipo de Arteta respondió al vencer al Spurs por 4-1 en el derbi del norte de Londres para volver a encarrilar su lucha por el título.

El entrenador del City, Pep Guardiola, predijo más giros y vueltas en la lucha por el título antes de que termine la temporada. Dijo: «Van a pasar muchas cosas. Tengo la sensación de que no vamos a ganar todos nuestros partidos. El Arsenal, no lo sé.

Pero tengo esta sensación, porque con la FA Cup, los partidos de la Champions League, luego vienen los problemas. Muchos, muchos partidos. Habrá lesiones. Lo mejor es relajarse ahora y centrarse en el Leeds, luego ya veremos. Dependerá de nuestro nivel, tiene que ser mejor, mejor, mejor.

Tenemos muchos jugadores nuevos, por eso tienen que vivirlo. Les he dicho que lo olviden. Tenemos que mejorar, no es suficiente. Para competir por ganar la Premier League hay que estar ahí. Hemos demostrado que podemos ganar los tres puntos, pero tenemos que hacerlo mejor para tener la oportunidad de conseguirlo.

Les digo a los chicos: «Tomad muchas caipirinhas y daiquiris estos tres días, disfrutad de la vida». Y después, haced tres entrenamientos adecuados y marchaos a Leeds. Esa es la forma correcta. Sé lo difícil que será. Si no sale bien, seguimos adelante, nunca nos rendimos. Diez u once partidos son muchos en la Premier League».