La estrella del Manchester City corre el riesgo de perderse el partido decisivo por el título contra el Arsenal debido a una posible sanción de dos partidos
La lucha por el título de la Premier League se recrudece
La lucha por el título de la Premier League se está calentando con el Arsenal y el Manchester City peleando por el primer puesto. El equipo de Pep Guardiola presionó a los Gunners el sábado al vencer al Newcastle y reducir la diferencia a solo dos puntos. Sin embargo, el equipo de Arteta respondió al vencer al Spurs por 4-1 en el derbi del norte de Londres para volver a encarrilar su lucha por el título.
El entrenador del City, Pep Guardiola, predijo más giros y vueltas en la lucha por el título antes de que termine la temporada. Dijo: «Van a pasar muchas cosas. Tengo la sensación de que no vamos a ganar todos nuestros partidos. El Arsenal, no lo sé.
Pero tengo esta sensación, porque con la FA Cup, los partidos de la Champions League, luego vienen los problemas. Muchos, muchos partidos. Habrá lesiones. Lo mejor es relajarse ahora y centrarse en el Leeds, luego ya veremos. Dependerá de nuestro nivel, tiene que ser mejor, mejor, mejor.
Tenemos muchos jugadores nuevos, por eso tienen que vivirlo. Les he dicho que lo olviden. Tenemos que mejorar, no es suficiente. Para competir por ganar la Premier League hay que estar ahí. Hemos demostrado que podemos ganar los tres puntos, pero tenemos que hacerlo mejor para tener la oportunidad de conseguirlo.
Les digo a los chicos: «Tomad muchas caipirinhas y daiquiris estos tres días, disfrutad de la vida». Y después, haced tres entrenamientos adecuados y marchaos a Leeds. Esa es la forma correcta. Sé lo difícil que será. Si no sale bien, seguimos adelante, nunca nos rendimos. Diez u once partidos son muchos en la Premier League».
Bernardo, en riesgo de suspensión
El Manchester City podría quedarse sin Bernardo Silva para el partido contra el Arsenal, ya que corre el riesgo de ser sancionado con dos partidos. El internacional portugués ya ha recibido ocho tarjetas amarillas en la Premier League esta temporada y dos más le supondrían una suspensión.
Silva es un jugador fundamental para Pep Guardiola y ha participado en los 27 partidos de la Premier League esta temporada, siendo titular en 23 de ellos. También es uno de los jugadores más laureados de la plantilla del City, ya que ha ganado seis títulos de la Premier League, dos Copas de Inglaterra, cuatro Copas de la Liga y la Liga de Campeones durante su etapa en el club.
Además, ha recibido grandes elogios de su entrenador esta temporada. Guardiola dijo en noviembre: «No marca muchos goles ni participa en todas las asistencias. Nunca lo ha hecho, pero nos aporta a nosotros y a sí mismo algo que no aparece en las estadísticas, y muchas cosas que son increíblemente valiosas para nosotros. Sin duda, es uno de los mejores jugadores que he entrenado en mi carrera».
Guardiola «duerme mejor» cuando Bernardo juega.
El futuro del jugador estrella del Manchester City también es incierto, ya que su contrato expira al final de la temporada. Sin embargo, Guardiola ha dejado claro que le gustaría que el jugador de 31 años se quedara. Declaró a los periodistas: «Me encantaría, tanto para el Manchester City como para mí, que Bernardo se quedara para siempre. Pero hemos hablado mucho con Bernie y él tiene que decidir lo mejor para él y su familia. Y pase lo que pase esta temporada, la próxima temporada, dentro de 10 años, seguirá siendo uno de los mejores jugadores que ha tenido este club en su larga historia.
Duermo mejor cuando decido que Bernardo juegue en el equipo, me acuesto y duermo mejor. Tengo que cuidar mi salud y, sin duda, él es diferente. Es un competidor. Todavía tiene fuego en los ojos. Nunca busca excusas. Nunca. Y por eso es un jugador tan especial, por cómo compite en cada partido».
¿Qué viene después?
Bernardo ha recibido tarjetas en cada uno de sus últimos tres partidos de la Premier League y querrá evitar prolongar esa racha el sábado, cuando el Manchester City continúe su lucha por el título a domicilio ante el Leeds United.
