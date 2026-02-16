Getty
La estrella del Inter tachada de «tramposa» y el presidente de la Serie A se ve obligado a disculparse por la tarjeta roja «claramente errónea» a la Juventus
Kalulu recibió dos tarjetas amarillas contra el Inter.
Esa disculpa tendrá poco peso en el panorama general, ya que la Juve ya ha visto cómo se le escapaban puntos muy valiosos. Se quedaron furiosos cuando sonó el pitido final en Milán.
El defensa internacional francés Kalulu, que según se dice está despertando el interés de la Premier League, fue expulsado en el minuto 42. Recibió una segunda tarjeta amarilla tras supuestamente tirar de la camiseta del jugador del Inter Bastoni, que se había tirado al césped y había pedido una amonestación.
Las repeticiones mostraron que Kalulu no había habido contacto, pero el VAR no puede intervenir en la distribución de tarjetas amarillas, por lo que la decisión se mantuvo. Para rematar la faena, la Juve vio cómo el Inter le arrebataba la victoria en el minuto 90.
Los directivos de la Juventus se enfadaron con el árbitro del partido.
El entrenador del Juve, Luciano Spalletti, y el director deportivo, Giorgio Chiellini, se enfrentaron al árbitro Federico La Penna en el descanso para expresar su frustración. El exinternacional italiano Chiellini declaró posteriormente ante la prensa: «Lo que ha ocurrido es inaceptable. Estamos aquí y Luciano Spalletti no por esta misma razón».
El director ejecutivo, Damien Comolli, se negó a dejar que los bianconeri sufrieran en silencio y añadió: «Ha sido una injusticia total. La Juve ha perdido tres puntos, pero el fútbol italiano ha perdido aún más. El primer mensaje es para nuestros aficionados: siento lo que han visto. No podemos luchar, ganar ni jugar en estas circunstancias. El segundo es para la Juve: estamos unidos contra la injusticia y no nos rendiremos».
Estrellas de la Serie A criticadas por intentar «engañar» a los árbitros
El responsable de designar árbitros de la Serie A, Gianluca Rocchi, se ha pronunciado sobre el incidente. Ha reconocido que se tomó una decisión errónea, al tiempo que ha lamentado que el VAR no pudiera intervenir, pero también ha criticado a aquellos que intentan «engañar» a los árbitros.
Rocchi ha declarado a Ansa: «Estamos muy decepcionados, tanto con la decisión de La Penna, que fue claramente errónea, como con el hecho de que no se pudiera utilizar el VAR para rectificarla.
La Penna está mortificado y nos solidarizamos con él, pero tengo que decir la verdad: no es el único que se equivocó, porque hubo una simulación clara. La última de una larga serie en una liga en la que intentan todo lo posible para engañarnos».
Rocchi insiste en que los árbitros de la Serie A son «capaces de asumir la responsabilidad» de sus errores, ya que admiten haber tomado alguna que otra decisión errónea, pero ha criticado a los entrenadores más destacados por no mostrar su apoyo. Añadió: «Nunca nos han ayudado, sino que nos han complicado las cosas».
Continuó señalando a los jugadores que se saltan las reglas: «Creo que alguien debería hacer examen de conciencia. Para que quede claro, me refiero a aquellos que salen al campo y se comportan de cierta manera».
El Inter se aleja en lo más alto de la Serie A
La victoria del Inter sobre la Juve le ha permitido alejarse ocho puntos de su archirrival, el AC Milan, en lo más alto de la tabla de la Serie A. El partido contra los bianconeri estaba empatado a 1-1 cuando Kalulu fue expulsado, con el resultado aún muy abierto.
La Juve luchó con valentía para restablecer la igualdad gracias a Manuel Locatelli en el minuto 83, pero sufrió un golpe de gracia en los últimos minutos por cortesía de Piotr Zielinski. El equipo de Spalletti sigue quinto en la tabla, a 15 puntos del líder, el Inter. Podrán contar con Kalulu para el partido de ida de la eliminatoria de la fase final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray turco el martes, pero no podrán contar con él, ya que cumple sanción, cuando reciban al Como de Cesc Fábregas el sábado.
