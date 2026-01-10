Kevin Danso sustituyó a Romero en el éxito en Selhurst Park, pero el internacional argentino regresó al equipo para el empate 0-0 del día de Año Nuevo con Brentford. Romero mantuvo su lugar para el empate 1-1 con Sunderland y la derrota 3-2 en Bournemouth el miércoles por la noche.

Mathys Tel adelantó a los Spurs temprano en el Vitality Stadium, pero Bournemouth fue por delante en el descanso después de los goles de Evanilson y Junior Kroupi. Joao Palhinha anotó un empate acrobático en el minuto 78, y parecía suficiente para rescatar un punto para el equipo de Thomas Frank.

Sin embargo, Antoine Semenyo disparó un gol ganador en el tiempo de descuento de la segunda mitad con su último gol para los Cherries antes de su traslado al Manchester City. Semenyo, quien ha anotado 10 goles de liga esta temporada, completó su cambio al Etihad Stadium el viernes por la mañana.

Mientras tanto, los Spurs esperan volver a la senda de la victoria en la FA Cup el sábado por la noche cuando se enfrenten al Aston Villa en el Tottenham Hotspur Stadium, pero Frank no podrá contar con el capitán Romero después de que el exjugador del Atalanta recibiera una suspensión adicional de un partido.